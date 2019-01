The Walking Dead 10 | data di uscita in Italia | anticipazioni | cast e news sulla decima

Le versioni PS4 ed Xbox One di Overkill's The Walking Dead sono state posticipate : Overkill's The Walking Dead è stato pubblicato su PC qualche tempo fa, purtroppo però questo FPS co-op ambientato nell'universo della popolare serie televisiva di AMC non ha registrato grande successo.Come riporta Gamingbolt, il titolo doveva essere rilasciato anche su PS4 ed Xbox One lo scorso novembre ma è stato poi posticipato a febbraio, ora il publisher Starbreeze ha annunciato che il tutto è stato rimandato (pare) in data da destinarsi, ...

The Walking Dead 9×09 riparte dall’adattamento tra nuovi nemici e un prigioniero fuggito : Per i superstiti è arrivato il momento di "adattarsi" alla nuova situazione e la trama di The Walking Dead 9x09 non lascia spazio a molti dubbi su quello che vedremo. I popoli a noi noti dovranno rimboccarsi le maniche e riunirsi perché il tempo delle lotte interne e della fuga dalla realtà è finito, adesso tutti hanno bisogno di tutti perché la trama del nono episodio sottolinea chiaramente il fatto che la verità sui Sussurratori ormai è venuta ...

Lauren Cohan vola agli Oscar con Whiskey Cavalier dopo The Walking Dead : tornerà nella decima stagione della serie? : Dimenticate le atmosfere polverose e gli zombie di The Walking Dead, Lauren Cohan punta dritta agli Oscar con la sua nuova Whisky Cavalier. Si tratta solo di una nuova serie tv ABC, il pubblico lo sa bene, ma proprio la rete nelle scorse ore ha annunciato che l'attrice sarà uno dei volti della notte più glamour e lunga dell'anno per le star ovvero proprio quella della cerimonia di consegna degli Oscar. Whiskey Cavalier, la nuova serie di ...

The Walking Dead : The Final Season : il terzo episodio "Broken Toys" è finalmente disponibile. Annunciata la data di lancio dell'episodio 4 : Il terzo episodio di The Walking Dead: The Final Season, intitolato Broken Toys, è ora disponibile in versione digitale per PC, Nintendo Switch, PS4, e Xbox One. Dopo anni vissuti ad affrontare minacce, sia vive che morte, una scuola abbandonata potrebbe Finalmente diventare la nuova casa di Clementine in The Walking Dead: The Final Season. Difenderla rappresenterà un enorme sacrificio. Clem deve costruirsi una vita e diventare un leader ...

L'episodio 4 di The Walking Dead : The Final Season potrebbe arrivare a marzo : The Walking Dead: The Final Season, già in fase di sviluppo presso Telltale Games prima della chiusura dello studio, ha ottenuto Episode 3: Broken Toys. Mentre gli eventi di Broken Toys sono ancora piuttosto freschi, sembra che non dovremo aspettare a lungo per il quarto episodio che concluderà la storia. Come segnala Dualshockers, secondo il menu degli episodi in-game, Episode 4: Take Us Back arriverà il 26 marzo.La notizia va presa con la ...

Jon Bernthal da The Walking Dead al prequel dei Soprano insieme a Vera Farmiga : i primi dettagli sul film : Un doppio annuncio bomba arriva dagli Usa e attira l'attenzione dei fan delle serie tv americanae: Jon Bernthal e Vera Farmiga sono saliti a bordo del prequel dei Soprano per la gioia dei fan di The Walking Dead e di Bates Motel (e non solo). In entrambi i casi i due attori non sono ricordati solo per i loro personaggi nelle due serie iconiche ma sicuramente gran parte dei loro fan saranno lieti di ritrovarli. Secondo quanto riporta Variety ...

The Walking Dead : The Final Season - cosa aspettarci dal finale del videogame : Mentre i telespettatori attendono di scoprire cosa accadrà nella nona stagione di The Walking Dead - in onda da febbraio -, i videogiocatori sono stati recentemente travolti da un vero e proprio ciclone. Quello legato al triste destino di Telltale Games. La piccola software house americana ha infatti chiuso i battenti dopo 14 anni di onorato servizio, segnando di fatto la fine e il fallimento di un'era. Con la cancellazione di The Wolf Among ...

The Walking Dead 10 ci sarà ma senza Michonne? Carol e Daryl gli unici punti fermi : The Walking Dead 10 ci sarà oppure no? Gli ultimi rumors americani confermano il rinnovo per una decima stagione della serie che ormai aleggiava nell'aria ormai da un po' visto che Norman Reedus ha firmato un sostanzioso contratto per tre anni diventando il perno del futuro dello show adesso che Andrew Lincoln è uscito di scena. Mentre quest'ultimo porterà il suo Rick nei film dedicati alla serie e che permetteranno al pubblico di conoscere ...

The Walking Dead 9 alza il velo sulla “filosofia brutale” di Alpha e Beta : sarà possibile trattare con i Sussurratori? : Quello che è noto nei fumetti prende vita in The Walking Dead 9 con la possibilità di andare a fondo nella psicologia, nei dettagli e negli intrecci, tutto questo regalerà agli appassionati qualcosa in più sui Sussurratori? Solo una certa tipologia di persone può avere il coraggio e la forza di indossare pelle di zombie e camminare per il mondo tra loro come quasi la morte fosse sopraggiunta ormai e il loro destino sia segnato, ma perché non ...

The Walking Dead : The Final Season : pubblicato un nuovo trailer per l'Episodio 3 : Skybound Games ha condiviso un nuovo trailer per l'Episodio 3 di The Walking Dead: The Final Season.The Walking Dead: The Final Season, dunque, continua il 15 gennaio con la nuova porzione di storia, Broken Toys, e Skybound Games, in vista del lancio, ci ha fornito il filmato riportato da VG247.com.Dopo i licenziamenti in casa Telltale alla fine dell'anno scorso, lo studio ha confermato che The Walking Dead: The Final Season sarebbe stato ...

The Walking Dead 9 riparte da una linea temporale tutta nuova : “Sempre più lontani dai fumetti” : The Walking Dead 9 è pronto a ripartire da una linea temporale tutta nuova. Dopo la morte di Rick Grimes e di Carl e l'enorme salto temporale portato con sé nell'ultima stagione, la serie sembra pronta ad allontanarsi ancora dai fumetti esaltando alcuni momenti clou e rilasciandone altri, questo riporterà indietro i fan? Quando The Walking Dead 9 riprenderà la sua nuova nona stagione con nuovi episodi a febbraio offrendo novità importanti ai ...

Abraham Ford tornerà in The Walking Dead e nei suoi crossover? Le parole di Michael Cudlitz : Dopo l'annuncio del ritorno di Dwight nell'universo di The Walking Dead con il crossover con Fear The Walking Dead, adesso si pensa ad altri possibili ritorni grazie alla differenza di "epoche" raccontate nelle due serie sorelle. A tornare nuovamente sulla cresta dell'onda è la star di Walking Dead Michael Cudlitz che ha rilasciato pesanti indizi sul suo possibile ritorno alla saga nei panni del sergente Abraham Ford durante il panel dedicato ...

The Walking Dead un altro personaggio si sposterà in Fear The Walking Dead (Spoiler) : Attenzione Spoiler su The Walking DeadUn altro personaggio di The Walking Dead arriverà in Fear the Walking Dead, seguendo le orme di Morgan, interpretato da Lennie James che nel corso della passata stagione è arrivato nello spinoff della serie tv AMC (in Italia trasmessa da Fox).prosegui la letturaThe Walking Dead un altro personaggio si sposterà in Fear the Walking Dead (Spoiler) pubblicato su TVBlog.it 04 gennaio 2019 17:58.

Dwight ufficialmente fuori da The Walking Dead 9? Austin Amelio pronto per il crossover con Fear The Walking Dead : Brutte notizie in arrivo per la seconda metà di The Walking Dead 9? Eravamo tutti pronti a riaccogliere in "famiglia" Dwight dopo la fuga di Negan e il suo ritorno al Santuario ma, a quanto pare, così non sarà, almeno non per ora. Colui che ha tradito il suo "leader" ma che non è riuscito a conquistare la fiducia del gruppo di Alessandria, è stato visto l'ultima volta nel finale dell'ottava stagione quando proprio una delle sue "vittime", ...