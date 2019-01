The Vietnam War: una serie televisiva di Ken Burns e di Lynn Novich

hynerd

: RT @SaveChildrenIT: #10yearschallenge? Noi siamo già alla #100yearschallenge ??? Nel 1919 nasceva Save the Children e dopo 100 anni siamo an… - SaveChildrenAlb : RT @SaveChildrenIT: #10yearschallenge? Noi siamo già alla #100yearschallenge ??? Nel 1919 nasceva Save the Children e dopo 100 anni siamo an… - The_sapper : RT @spectatorindex: Colonised by France: - Algeria - Benin - Burkina Faso - Cambodia - Cameroon (part) - Canada (part) - Chad - Republic o… - RosannaAvella : RT @SaveChildrenIT: #10yearschallenge? Noi siamo già alla #100yearschallenge ??? Nel 1919 nasceva Save the Children e dopo 100 anni siamo an… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)! Per qualcuno un baluardo da difendere, costi quel che costi, in nome di un equilibrio geopolitico mondiale, secondo il pensiero dell’allora Casa Bianca e dei suoi alleati, per qualcun altro simbolo di una strenua lotta di liberazione di un popolo, secondo la visione deldel Nord e dei Viet Cong. Ci troviamo in Indocina e per circa quindici anni (1960–1975) il paese asiatico è stato teatro di una guerra che non solo ha causato migliaia di vittime anche tra la popolazione civile, ma ha deturpato e devastato vaste aree del territorio per l’uso indiscriminato di armi chimiche-biologiche, soprattutto defolianti con il loro contenuto di diossina, causando forti danni ambientali.Di tutto questo ne parlano in un film documentario, dal titolo TheWar e già disponibile sulla piattaforma Netflix, Ken, noto regista statunitense, e...