Tesla sotto pressione dopo annuncio tagli al personale

Tesla - vendite sotto le attese : il 2019 parte in retromarcia in Borsa : Quello appena concluso è stato un anno a dir poco difficile per Tesla, nonostante una crescita del 7% nei guadagni. Dal tweet costato 40 milioni di dollari alla società al cambio al vertice dopo la sospensione del fondatore Elon Musk, il titolo ha avuto non pochi scossoni in Borsa. E anche l’apertura del 2019 non sembra essere delle migliori. Ieri, 2 gennaio 2019, il titolo ha chiuso la giornata borsistica lasciando sul terreno quasi 8,2% ...