Tesla richiama 15mila auto difettose

Il gigante delleelettriche,richiamerà oltre 14mila veicoli in Cina per gli airbag difettosi della Takata, società ormai in bancarotta. Il numero di veicoli è di 14.123 della Model S prodotti tra il 4 febbraio 2014 e il 9 dicembre 2016.ha recentemente inaugurato i lavori della Gigafactory a Shanghai e a Pechino il patron del gruppo, Elon Musk, era stato ricevuto dal primo ministro cinese, Li Keqiang.(Di venerdì 18 gennaio 2019)