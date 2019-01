Terremoto | forte scossa nel Pacifico MAPPE e DATI

Terremoto di oggi a Ravenna - vertice Istituzioni-Protezione Civile : “In Emilia-Romagna il sistema è forte” : Tanta paura ma nessuna conseguenza per la popolazione dopo il Terremoto di questa notte a Ravenna di magnitudo 4.6. La conferma arriva anche dal vertice, appena concluso, tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione Civile, Angelo Borrelli; l’assessore alla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, Paola Gazzolo; il sindaco della città, Michele De Pascale; quello di Cervia, Luca Coffari; il prefetto, Enrico Caterino; il ...

Terremoto di oggi a Ravenna - vertice Istituzioni-Protezione Civile : “Abbiamo avuto ancora una volta la conferma che in Emilia-Romagna il sistema di Protezione civile è forte” : Tanta paura ma nessuna conseguenza per la popolazione dopo il Terremoto di questa notte a Ravenna di magnitudo 4.6. La conferma arriva anche dal vertice, appena concluso, tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli; l’assessore alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, Paola Gazzolo; il sindaco della città, Michele De Pascale; quello di Cervia, Luca Coffari; il prefetto, Enrico Caterino; il ...

Terremoto in Romagna : è stata “la scossa più forte ultimi 30 anni” : “Sono gia’ partiti i controlli in tutto il nostro territorio. Questa notte e’ stata verificata la nostra struttura ospedaliera, il Santa Maria delle Croci. E si sta procedendo sia negli edifici pubblici che in quelli privati per i quali ho fatto un’ordinanza apposita per far si che si svolgano i controlli e le verifiche“: ha spiegato il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, in riferimento alla scossa di Terremoto ...

Due scosse di Terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Danni lievi - oggi scuole chiuse : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Terremoto al Nord-Est : Ravenna - Ferrara - Forli' - Rimini - Bologna le citta' dove si e' sentito piu' forte : Una scossa di Terremoto piuttosto intensa si è verificata alle ore 00.03 di oggi 15 Gennaio al Nord Italia. La scossa, magnitudo 4.6 secondo i dati ufficiali dell'INGV, come vi abbiamo illustrato...

Forte scossa di Terremoto magnitudo 4 - 6 avvertita in tutto il nord Italia - paura a Ravenna : Una Forte scossa di terremoto ha colpito, appena 4 minuti dopo la mezzanotte del 15 gennaio 2019, la costa adriatica nei pressi di Ravenna. Secondo i primi dati diffusi il sisma avrebbe avuto una magnitudo pari a 4.6 della scala Richter e sarebbe stata distintamente avvertita in molte zone del Centro-nord Italia, in particolare in tutta l'Emilia Romagna, nelle Marche settentrionali, nelle zone interne della Toscana, nella Lombardia orientale, ...

Terremoto - forte scossa al Nord Italia nella notte : panico a Ravenna e in Romagna - gente in strada. Scossa avvertita distintamente in tutto il Nord/Est - fino a Slovenia e Croazia : 1/8 ...

Terremoto - forte scossa di magnitudo 4.6 tra Forlìm e Cesena : avvertita anche in Veneto : scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 tra Cesena e Forlì. Il sisma è stato avvertito alle 00,03 e 56 secondi. Molta gente si è riversata in strada dalla paura. Al momento non si...

Terremoto - forte scossa al Nord Italia : paura in Veneto - Emilia Romagna - Lombardia e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare il Nord Italia alle 00:04 della notte. La scossa, secondo le prime stime preliminari dell’INGV, si sarebbe verificata nella zona di Ravenna, con una magnitudo vicina a 5.0 Richter. La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, impaurendo la popolazione. La scossa è stata avvertita da Milano a Trieste, da Bologna a ...

Forte Terremoto scuote il centro-nord - paura da Venezia ad Ancona - dati INGV (15 gennaio 2018) : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 15 gennaio 2018, esattamente alle 00.03, in Emilia Romagna, tra ravennate, riminese e forlivese. Stando ai dati provvisori provenienti...