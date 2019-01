Taglio pensioni d’oro | chi riguarda e come funziona

Taglio pensioni d’oro : gli assegni esclusi dal contributo di solidarietà : Da qualche mese a questa parte, si è appresa la notizia ufficiale del Taglio pensioni d’oro. Il governo, infatti, con la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 261 e ss. della L. n. 145/2018) ha introdotto un contributo di solidarietà a scaglioni a chi percepisce trattamenti previdenziali molto elevati. Il limite, oltre il quale scatta il predetto contributo, nella versione definitiva della norma è posto a 100.000 euro. L’importo deve essere ...

Taglio alle pensioni anche per i sindacalisti. Le OO. SS. in rivolta : “Provvedimento illegittimo” : anche i sindacati nel mirino del governo gialloverde. Il vicepremier Luigi Di Maio, è pronto a tagliare le pensioni dei sindacalisti, una sforbiciata - secondo fonti attendibili - che ridurrebbe del 20-30 per cento l’assegno mensile. Mossa che, a quanto pare, riscontrerebbe non poche perplessità tra i vertici della Lega. D’altronde, le distanze sulla riforma pensioni sono tutt’altro che “minime” tra i due alleati, e si configurano tanto sulla ...

Pensioni - Claudio Durigon : quota 100 - ecco le cifre del Taglio al tuo assegno : «Abbiamo fatto uno studio con l'Inps. Su una busta paga media di pensione di 1500 euro, il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno». Così a Sky TG24 Economia il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio

Pensioni - l'Inps : a gennaio non si applica il Taglio della rivalutazione : Il taglio della rivalutazione delle Pensioni deciso con la manovra appena approvata in via definitiva dalla Camera non si applicherà nel mese di gennaio. Non si vedranno subito sugli assegni del mese ...

Pensioni - come cambia l’adeguamento al costo della vita : Taglio delle rivalutazioni inferiore a quelli degli ultimi governi : Per i pensionati con gli assegni più bassi, fino a 1.539 euro lordi, non cambierà nulla. Gli altri riceveranno qualche euro in più rispetto alle cifre incassate negli ultimi sette anni. Mentre subiranno un piccolo taglio rispetto agli aumenti previsti dalla legge che sarebbe tornata in vigore l’anno prossimo se non ci fossero stati interventi. Con un’eccezione: chi prende tra i 1.539 e i 2.052 euro lordi avrà comunque un mini ...

Da “Fiano-Hulk” a “Juncker che brinda” - il discorso di Meloni contro la manovra : “Taglio pensioni? Esproprio proletario” : “Fratelli d’Italia ha votato contro la manovra del governo perché ricalca drammaticamente le politiche portate avanti negli anni scorsi dalla sinistra e da Renzi. Aumentano le tasse, aumenta il debito, aumenta la spesa pubblica e FdI non ci sta. Gli italiani lo scorso 4 marzo hanno votato in massa per mandare a casa Renzi: ora non si meritano un’altra manovra scritta da Renzi“. Lo ha detto il presidente di Fratelli ...

Pensioni - quanto si perde con il Taglio delle rivalutazioni previsto in Manovra : MILANO - I pensionati non lo percepiranno come un taglio, ma l'effetto sul cedolino sarà del tutto analogo. Il taglio delle rivalutazioni degli assegni Pensionistici previsto dal maxiemendamento del ...

Taglio delle Pensioni d'oro : il Senato approva… : ... se nel breve termine, tuttavia, non si vedrà un incremento nell'occupazione e nella produttività, magari con un'economia stagnante, allora potrebbe arrivare presto la resa dei conti per gli errori ...

Taglio pensioni d'oro e indicizzazioni. Tutti gli effetti nel report di Itinerari Previdenziali : L'ANDAMENTO DELL'ECONOMIA ILLEGALE In questi Paesi i controlli fiscali contribuiscono peraltro a contenere questo fenomeno eliminando gran parte delle elusioni fiscali e contributive e riducendo il ...

Taglio pensioni d’oro 2019 dal 15 al 40% : chi colpirà e come funziona - le novità : come annunciato da tempo ormai, il governo sembra voler mantenere la parola data sulla questione del Taglio pensioni d’oro. La misura, che s’inserisce nell’ambito della decurtazione dei vitalizi degli ex deputati, che vedranno i loro assegni ricalcolati in base al metodo contributivo, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, mette la parola fine a tutte quelle pensioni che non hanno versato una quota di contributi che ...

I nuovi saldi della manovra : Taglio da 2 - 7 mld alle pensioni e da 1 - 9 mld al reddito di cittadinanza. Crescita ridotta a +1% : Lo stand by sul maxiemendamento è stato spiegato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia con la necessità di 'bollinarlo' da parte della Ragioneria dello Stato. L'...