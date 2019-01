“Stavo morendo” Ilaria Galassi | la malattia dopo ‘Non è la Rai’ Come la ritroviamo

caffeinamagazine

: poco fa stavo morendo dalle risate, stavo studiando in cucina e chiedo a mio padre: come si chiama la donna citata… - bealovesdreams : poco fa stavo morendo dalle risate, stavo studiando in cucina e chiedo a mio padre: come si chiama la donna citata… - sheeranonmymind : @einherjeaum E l'ho fatto anche con un sacco di nonchalance ma dentro stavo MORENDO - violentstormx : Madonna mi fa cosi strano vedere tutti che parlano della maturità e pensare che l'anno scorso anche io stavo sclera… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)è tornata in tv. L’ex volto di Non è la Rai è stata ospite di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo su Rai 1. La showgirl ha raccontato la sua nuova vita lontana dai riflettori,il grande successo ottenuto negli anni Novanta grazie al programma ideato da Gianni Boncompagni. L’ex lolita, oggi 42 anni, ha parlato dellache l’ha colpita quando aveva poco più di 20 anni e che le ha cambiato la vita: “Ero convinta che il mio futuro fosse in tv invece un aneurisma cerebrale ha cambiato i miei progetti”.Lasi è sentita male il 24 dicembre 2000, quando aveva appena 24 anni ma era già famosa in tutta Italia per il suo impegno accanto ad Ambra Angiolini. “La vigilia di Natale sono stata colpita da un forte mal di testa. Accanto a me un’amica che ha subito capito che la situazione non era normale. Subitomi hanno ...