Start è il nuovo album di Ligabue atteso a marzo prima del tour estivo negli stadi

(Di venerdì 18 gennaio 2019)Settimana di grandi annunci per i fan, con il titolo deldifinalmente ufficiale dopo il rilascio del singolo Luci d'America, al primo posto tra i brani più trasmessi in radio.è il titolo scelto per il suocapitolo discografico che aprirà a partire dal mese di, dopo aver annunciato le date che lo riporterannoa distanza di qualche anno dall'ultima calata nelle grandi arene dello sport. Ildarà quindi un seguito naturale a Made in Italy, con il quale aveva portato il primo conceptdella sua carriera. Il disco era stato anticipato dal singolo G come Giungla che ha portato in radio a cominciare dal mese di settembre 2016, a qualche mese dall'approdo sul mercato del disco che è diventato anche un film per il cinema. Il primo assaggio della sua prossima prova di studio sembra comunque parlare una lingua molto ...