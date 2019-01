Stadio Roma | ci siamo Raggi | I lavori partiranno quest' anno

Stadio Roma - Virginia Raggi : “l’intenzione è far partire i lavori entro quest’anno” : Stadio Roma – “Se il 2019 sara’ l’anno buono per posare la prima pietra dello Stadio della Roma? C’e’ la volonta’ politica di portare avanti al piu’ presto il progetto dello Stadio di Tor di Valle. lavoriamo con tale proposito nel rispetto della legge e nell’interesse dei cittadini”. Sono le importanti indicazioni de sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un’intervista alla ...

Stadio della Roma : caos Politecnico : Come nei migliori film iniziamo con un flashback. O se preferite, rispolverando una terminologia ante digitalizzazione, riavvolgiamo il nastro. Il comune di Roma incarica il Politecnico di Torino di effettuare una relazione circa lo studio dei flussi di traffico inseriti nel progetto dello Stadio della Roma. Nell’accordo è prevista una relazione preliminare e poi, successivamente, quella definitiva. Va però sottolineato, e non è cosa di ...

Stadio Roma - la Raggi : «C’è la volontà politica di proseguire il progetto» : Alla Gazzetta La sindaca di Roma Virginia Raggi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sul progetto per lo Stadio della Roma. Ha parlato di «volontà politica di portare avanti al più presto il progetto dello Stadio di Tor di Valle». Passaggio importante dopo le recenti inchieste della magistratura. Ha chiarito come mai ha cambiato posizione da quando è arrivata al Campidoglio. «Ero contro “quel” progetto specifico, che ...

Stadio della Roma - Raggi : “I lavori partiranno nel 2019” : Stadio della Roma Raggi – La nostra testata, forte di alcune fonti qualificate, ve lo aveva anticipato già da ottobre quando l’Assessore allo Sport di Roma Capitale Daniele Frongia si era spinto a dichiarare “andiamo avanti e credo che già dalle prossime settimane ci saranno novità rilevanti”. Successivamente vi abbiamo dato conto dell’importante apertura di […] L'articolo Stadio della Roma, Raggi: “I lavori ...

Roma - Monchi : “Lo Stadio fondamentale per accorciare il gap con le big” : "La Juventus fattura il doppio di noi, per colmare il gap il progetto dello stadio è fondamentale", ha spiegato il ds giallorosso alla Gazzetta dello Sport. L'articolo Roma, Monchi: “Lo stadio fondamentale per accorciare il gap con le big” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio - Lotito : “Serve uno Stadio polifunzionale - anche nei dintorni di Roma” : "Il Governo ha detto che cercheranno di agevolare la costruzione di stadi aperti sette giorni su sette? L'ho sempre detto anche io", le parole di Lotito. L'articolo Lazio, Lotito: “Serve uno stadio polifunzionale, anche nei dintorni di Roma” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stadio Roma : Conte - progetto importante - giunta Raggi lo ha migliorato : Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Questa giunta ha ottenuto un risultato sin qui meritorio. E' intervenuta quando c'era già una interlocuzione tra l'amministrazione precedente e la Roma su un importante progetto infrastrutturale che sempre da' valore aggiunto ed ha ottenuto risultato importante. All'iniz

Roma - la Qatar si candida per il nuovo Stadio : Ne ha parlato all'Adnkronos Pasquale Salzano, ambasciatore italiano in Qatar: 'Il Qatar guarda con crescente attenzione agli investimenti in Italia e in particolare il mondo del calcio occupa un ...

Stadio della Roma - Qatar Airways sarà il name sponsor : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del nuovo Stadio della Roma. Lo afferma in un’intervista all’agenzia di stampa Adnkronos l’Ambasciatore italiano in Qatar Pasquale Salzano. Ecco le sue parole. Stadio della Roma verso il name sponsor ”Il Qatar guarda con crescente attenzione agli investimenti in Italia – afferma Salzano – e in particolare il mondo […] L'articolo Stadio della Roma, Qatar ...

