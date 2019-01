Sport invernali oggi 18 gennaio | programma | orari e tv delle gare Il calendario

Mitsubishi Pajero Sport - Primi test invernali per il restyling : La Mitsubishi sta lavorando al restyling del Pajero Sport e queste sono le prime immagini di un prototipo, fotografato in Scandinavia. La carrozzeria è protetta dalle pellicole, ma adotta già i componenti definitivi, fattore determinante per valutare le modifiche apportate.Piccoli ritocchi a frontale e coda. Il frontale e la coda sono le zone dove i designer sono intervenuti maggiormente per rinfrescare il fuoristrada giapponese. Il ...

Beijing - aperto l'Anno degli Sport invernali Cina-Finlandia 2019 : ...premier cinese ha aggiunto che Cina e Finlandia devono continuare a coordinarsi in modo stretto organizzando insieme le meravigliose attività che saranno tenute nel corso di questo anno degli sport ...

Calendario Sport invernali - tutti gli eventi della settimana 14-20 gennaio. Programma - orari e tv : Una nuova lunga settimana ricca di Sport Invernali. Dal 14 al 20 gennaio in scena davvero tutto lo spettacolo del Circo Bianco. Lo sci alpino è protagonista tra l’Italia e la Svizzera: donne a Cortina e Plan de Corones, uomini nel fantastico scenario di Wengen. Sci di fondo invece che sbarca in Estonia ad Otepaee. Ci si aspetta tanto da Alessandro Pittin in quel di Chaux-Neuve per la combinata nordica, mentre il biathlon dopo lo ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 13 gennaio : CONFORTOLA ORO NEI 3000 METRI! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 13 gennaio : Pellegrino - fine settimana da incubo. Italia - è una domenica nera : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 13 gennaio : Fischnaller 6° nello slittino - bravi i giovani azzurri in slalom : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

LIVE Sport - DIRETTA 13 gennaio : Dakar in tempo reale - tutti i risultati degli Sport invernali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi (domenica 13 gennaio). Si preannuncia grande spettacolo in questa ricchissima giornata con tanti eventi in programma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutto il giorno potremo gustarci il meglio da ogni disciplina. sport invernali assoluti protagonisti: lo slalom di Adelboden con Marcel Hirscher che insegue la doppietta, il team sprint di sci di fondo a Dresda dove Federico ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 13 gennaio : azzurre per un nuovo sigillo nel biathlon. Federico Pellegrino alla riscossa. C’è lo slalom di Adelboden! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

LIVE Sport - DIRETTA 13 gennaio : abbuffata di Sport invernali - riparte la Dakar. Tutti gli aggiornamenti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi (domenica 13 gennaio). Si preannuncia grande spettacolo in questa ricchissima giornata con tanti eventi in programma, ce n’è davvero per Tutti i gusti e per tutto il giorno potremo gustarci il meglio da ogni disciplina. sport invernali assoluti protagonisti: lo slalom di Adelboden con Marcel Hirscher che insegue la doppietta, il team sprint di sci di fondo a Dresda dove Federico ...

Sport invernali oggi (13 gennaio) : orari e calendario completo delle gare. Programma - tv e streaming : Moltissima carne al fuoco oggi, domenica 13 gennaio per quanto concerne gli Sport invernali: focus sulla velocità su ghiaccio, infatti terminano gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per le staffette del biathlon, dove l'Italia cercherà di ben figurare. Vi sarà poi la Coppa del Mondo di sci di fondo in Programma a Dresda, senza dimenticare lo slalom maschile ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 12 gennaio : ITALIA DA SBALLO! Trionfo Vittozzi - podi a volontà! Voetter quarta nello slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 12 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: proseguono infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating (Francesca Lollobrigida seconda dopo le gare di ieri). Ci si sposterà poi sulla neve per gli inseguimenti del biathlon, dove tra le donne Lisa Vittozzi partirà per prima. Oggi però sarà anche il giorno ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 12 gennaio : ITALIA DA SBALLO! Trionfo Vittozzi - podi a volontà! E ora ci prova Voetter nello slittino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 12 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: proseguono infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating (Francesca Lollobrigida seconda dopo le gare di ieri). Ci si sposterà poi sulla neve per gli inseguimenti del biathlon, dove tra le donne Lisa Vittozzi partirà per prima. Oggi però sarà anche il giorno ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 12 gennaio : ESTASI ITALIA! Trionfo Vittozzi - Lollobrigida bronzo all-round! 3° Lukas Hofer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 12 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: proseguono infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating (Francesca Lollobrigida seconda dopo le gare di ieri). Ci si sposterà poi sulla neve per gli inseguimenti del biathlon, dove tra le donne Lisa Vittozzi partirà per prima. Oggi però sarà anche il giorno ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 12 gennaio : ESTASI ITALIA! Trionfo Vittozzi - Lollobrigida bronzo all-round! E ora Pellegrino! Stiamo volando! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 12 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: proseguono infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating (Francesca Lollobrigida seconda dopo le gare di ieri). Ci si sposterà poi sulla neve per gli inseguimenti del biathlon, dove tra le donne Lisa Vittozzi partirà per prima. Oggi però sarà anche il giorno ...