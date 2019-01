Sport e periferie 2018 Cariati investe oltre 191 mila euro per il campo sportivo

BANDO Sport E PERIFERIE : RICHIESTO FINANZIAMENTO PER ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DI SAN GIULIANO : Ci vorrà del tempo per sapere se la nostra richiesta sarà andata a buon fine, nel frattempo, però, nelle prossime settimane, dopo avere restituito la PALESTRA al mondo scolastico, contiamo di ...

Bando Sport e periferie - Spoleto partecipa con 4 progetti : "Si tratta di progetti " spiega il consigliere delegato allo Sport Massimiliano Montesi " tutti relativi ad efficientamenti, miglioramenti e manutenzioni straordinarie, come previsto dal Bando . ...

Bando Sport e Periferie 2018 - contributi a fondo perduto fino a ' 500.000 per gli impianti Sportivi. : La misura, gestita dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è dotata di risorse per ' 10.000.000. Il Bando permette di finanziare i seguenti interventi: ...