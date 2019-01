Spopola su Twitter #JuveOut l’hashtag nazionale contro i favoritismi bianconeri

ilnapolista

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Primo nei trend topic Al momentoè l’hashtag più rilanciato su. È nato sul social network all’indomani dell’ennesima polemica arbitrale dopo una partita della Juventus. Stavolta è nata dopo la Supercoppa, con Banti che non è andato al Var a verificare l’entrata di Emre Can su Conti. Non solo, ci sono state le squalifiche di Gattuso del medico del Milan Mario Brozzi che proprio suha specificato le sue parole nei confronti del direttore di gara.Caro PG preoccupato delle reazioni dei ragazzi, nel tentativo di allontanarne uno dal direttore di gara gli ho detto “vieni via nn ci parlare altrimenti completiamo l’opera”, al quesito arbitrale “cosa vuole insinuare?” Ho risposto “ nulla desidero sottrarre la beffa al danno”— Mario Brozzi (@MarioBrozzi) 18 gennaio 2019Ci sono state anche le importanti parole di Romagnoli, capitano del ...