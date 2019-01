Spoiler spagnoli Il Segreto | la Uriarte e Saul convolano finalmente a nozze

Una Vita Spoiler spagnoli : Telmo vuole convincere Lucia a non sposare Samuel : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Una Vita in onda tutti i giorni su canale 5 dopo Beautiful e su Rete 4 il martedì sera alle 22,25 circa. Negli episodi trasmessi nella penisola iberica e relativi ai capitoli 927 - 931, protagonisti delle trame sono sono Telmo, Lucia e Samuel. Il nuovo parroco di calle Acacias ha recentemente avvisato Frate Guiilermo che Espineira ha minacciato di far del male alla cugina di Celia. In questo ...

Spoiler spagnoli Una Vita : l'aborto di Celia - il nipote di Susana si ammala : Sono sempre ricche di novità le storie della telenovela “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Nelle prossime puntate spagnole, precisamente in quelle che il pubblico avrà la possibilità di vedere questa settimana in corso, ci saranno dei bruttissimi avvenimenti. Gli Spoiler ci dicono che oltre alla morte della moglie di Servante Gallo avvenuta a Cuba, la sventura colpirà per l’ennesima volta i coniugi Alvarez Hermoso. In particolare il sogno di ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli fino al 18 gennaio : Prudencio rischia la morte : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Il Segreto, trasmessa in Italia quotidianamente su canale 5 alle 16,15 circa e su Rete 4 il martedì sera alle 21,25. Nelle puntate che andranno invece in onda in Spagna, nel corso della settimana che va dal 14 al 18 gennaio, i telespettatori iberici assisteranno a numerosi colpi di scena riguardanti i due fratelli Ortega. Prudencio si ammalerà in modo molto grave, tanto da rischiare la vita. ...

Spoiler spagnoli - Il Segreto : Gonzalo lascia Maria e Puente Viejo per sempre : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in programma da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate appena trasmesse in Spagna si soffermano su Gonzalo Castro, interpretato dall'amatissimo attore Jordi Coll. Il figlio di Pepa, infatti, tornerà a Puente Viejo per salutare per l'ultima volta Maria ed i suoi figli. Il Segreto, anticipazioni: Maria vicina a Fernando Clamoroso colpo ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Saul salva la vita a Prudencio - Fernando innamorato di Maria : Le avventure della soap “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra non smentiscono mai. Negli episodi spagnoli in onda la settimana prossima un personaggio maschile che ha causato parecchi problemi a Saul Ortega e Julieta Uriarte, lotterà tra la vita e la morte. Stiamo parlando di Prudencio, che per poter sopravvivere avrà bisogno di una trasfusione di sangue. A gran sorpresa il promesso sposo della nipote di Consuelo pur ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Prudencio rischia di morire - Maria nega di amare Fernando : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sullo sceneggiato iberico “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere la settimana prossima, Prudencio Ortega rischierà di passare a miglior vita perché la sua salute si aggraverà. Maria Castaneda invece, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, farà venire un sospetto a Francisca Montenegro. In ...

Il Segreto Spoiler spagnoli - puntate 1987-1990 : Gonzalo torna alla villa : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 16,15 circa. Le puntate trasmesse in Spagna dal 7 all'11 gennaio 2019 e relative ai capitoli 1987/1990, vedono protagonisti Maria Castaneda, Fernando Mesia e Martin Castro alias Gonzalo. Quest'ultimo, dopo essere andato via dalla Casona, decide di tornarvi creando molto scompiglio. Fernando in particolare, si domanda se il suo antagonista di ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Servante testimone della Casado - Maria Luisa e Victor ritornano : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera “Una Vita” creata dall’autrice Aurora Guerra, e sempre in grado di appassionare il pubblico. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima ci sarà un clamoroso colpo di scena, dato che Maria Luisa Palacios e Victor Ferrero ritorneranno ad Acacias 38 per partecipare al matrimonio di Antonito e Lolita. Il portinaio Servante Gallo invece ...

Una Vita Spoiler spagnoli : Celia è in attesa - fiori d'arancio ad Acacias : Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano grandi novità ad Acacias. La serie televisiva ideata da Aurora Guerra non smette di appassionare i telespettatori con i suoi colpi di scena. Dopo il Segreto, l'autrice ha ben pensato di mettere in atto una nuova soap opera anch'essa ambientata nello stesso periodo ma con una trama ben diversa. Stando agli spoiler iberici, nelle prossime puntate un onda Celia Alvarez Hermoso scoprirà di essere in ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : scontro finale tra Gonzalo e Fernando : Lo sceneggiato “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra, non smette mai di stupire. Negli episodi spagnoli in onda la prossima settimana, i telespettatori assisteranno al ritorno di Gonzalo Castro. Purtroppo il marito di Maria Castaneda rimarrà per poco nella cittadina di Puente Viejo, precisamente per riabbracciare la figlia Esperanza e il nipote Beltran da poco salvati grazie a Fernando Mesia. L’ex sacerdote, prima di ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Julieta abbandona Saul sull’altare : La famosa telenovela iberica Il Segreto è sempre pronta a sorprendere con improvvisi abbandoni, nuovi arrivi, e intrighi. Purtroppo negli episodi che i telespettatori hanno avuto modo di vedere sull’emittente televisiva Antena 3 questa settimana è accaduto qualcosa di struggente. In particolare Julieta Uriarte proprio adesso che avrebbe potuto convolare a nozze con il suo grande amore è scomparsa nel nulla. L'eroina di Puente Viejo ha ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Casilda si allontana da Ceferino - Lolita litiga con Antonito : Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni della soap opera spagnola “Una Vita” ambientata nel piccolo quartiere di Acacias 38. Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE fino al 4 gennaio 2019 Casilda Escolano farà un passo indietro dimostrando di non aver ancora superato il lutto del suo defunto marito Martin Enraje. In particolare la domestica, dopo essersi scambiata un bacio con una vecchia conoscenza della ...

Spoiler spagnoli Una Vita al 4/1/2019 : Telmo lascia Lucia per sempre : Le puntate iberiche della soap Una Vita trasmesse dal 31/12/20018 al 4 gennaio 2019, vedono protagonista Telmo, il nuovo parroco di calle Acacias ed il suo grande amore per Lucia, la cugina di Celia.Un sentimento che la veste indossata dall'uomo, rende però impossibile. Frate Guillermo, dopo essere giunto nella cittadina ed aver ascoltato padre Telmo nel segreto della confessione, lo inVita a comportarsi in modo diverso verso la ragazza. Liberto ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Fernando Mesia lotta tra la vita e la morte : Un nuovo appuntamento dedicato agli Spoiler sulla famosa soap opera di origini iberiche “Il Segreto”. Chi segue le avventure ambientate nella cittadina di Puente Viejo, sarà al corrente che nelle puntate italiane è tornato in scena il perfido Fernando Mesia da qualche settimana. Il figlio del defunto Olmo ha preso il posto di Francisca Montenegro, perché è riapparso nella villa proprio dopo la sparizione della matrona. Negli episodi iberici che ...