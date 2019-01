Spinraza | nuova cura contro la SMA | Andrea | Ele e Fra provano il farmaco rivoluzionario

fanpage

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Il medicinale, somministrato sotto anestesia, è disponibile in Italia grazie al “fondo nazionale dei farmaci innovativi non oncologici”: un anno di trattamento, per un singolo paziente, costa circa 350 mila euro. Studi scientifici hanno dimostrato che è in grado di migliorare il movimento dei pazienti. La storia di unche deve diventare accessibile a tutti.