Spese pazze in Regione Lombardia | le condanne scuotono l' alleanza Lega-5stelle

Spese pazze in Regione Lombardia : condannati Bossi jr - Minetti e Romeo (tra gli altri) : Conti alla mano, secondo i pm, i soldi pubblici spesi allegramente e illecitamente da ex consiglieri ed ex assessori...

'Spese pazze' in Lombardia - arrivano le condanne : Due anni e 6 mesi per Renzo Bossi e un anno e 8 mesi per Nicole Minetti. Questa la sentenza per il figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi e l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi emessa ...

Nicole Minetti e Renzo Bossi condannati per le "Spese pazze" al Pirellone : Lei oggi fa la deejay in quel di Miami, lui gestisce un'azienda agricola nelle valli di Varese. I tempi in cui Nicole Minetti e Renzo Bossi sedevano come consiglieri regionali della Lombardia al Pirellone sono lontani. Sembrano addirittura di un'altra era geologica, in epoca di grillini al governo.

Massimiliano Romeo - capogruppo della Lega al senato - condannato per le "Spese pazze" in Lombardia : Arriva la condanna per le "spese pazze". Il tribunale di milano ha condannato a 1 anno e 8 mesi il capogruppo della Lega al senato Massimiliano Romeo, l'accusa è quella di peculato. Il processo si riferisce all'utilizzo dei fondi pubblici e dei rimborsi assegnati ai gruppi consiliari dalla Regione Lombardia. Tra gli imputati, quasi tutti condannati, figurano anche l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, condannato ad 1 anno e 6 mesi; ...

Spese pazze Lombardia - condannati per peculato Renzo Bossi - Nicole Minetti e capogruppo Lega al Senato Romeo : Due anni e sei mesi per Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti. Questa la sentenza dei giudici della X sezione penale di Milano sul caso Rimoborsopoli. In totale sono 57 imputati al processo tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. I giudici hanno inflitto un anno e 8 mesi Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega in ...

Spese pazze Lombardia - Renzo Bossi e Nicole Minetti condannati per peculato : Due anni e sei mesi per Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti. Questa la sentenza dei giudici della X sezione penale di Milano sul caso Rimoborsopoli. In totale sono 57 imputati al processo tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. I difensori di alcuni imputati avevano chiesto il rinvio dell’udienza in attesa ...

Spese pazze Lombardia - avvocato chiede rinvio in attesa nuova legge ma corte entra in camera di consiglio : Un rinvio in attesa che la nuova legge anticorruzione – denominata Spazzacorrotti – che ha introdotto quello che è stato battezzato ilcomma salva Rixi, è stata chiesta dalle difese degli imputati nel processo sulle Spese dei consiglieri della Regione Lombardia. Alla sbarra ci sono 57 tra ex assessori ed ex consiglieri regionali imputati per peculato, eccetto uno che risponde di truffa. Il 28 aprile del 2015 erano stati condannati tre ...

Anticorruzione - nella legge la norma che salva i leghisti a processo per le Spese pazze : nella legge Anticorruzione spunta una norma che salva i leghisti a processo per le spese pazze, derubricando il peculato a indebita percezione. Lo riporta un articolo pubblicato sul quotidiano la Repubblica.Per azzerare o stemperare gli effetti giudiziari del periodo delle cosiddette "spese pazze" dei consiglieri regionali di tutta Italia, c'erano già stati due abbordaggi con altrettanti emendamenti al decreto anti-corruzione: il primo ...

Dal Viagra alle punture contro la vecchiaia Ecco le Spese pazze degli europarlamentari : Non che il Sun sia mai stato parco di notizie scandalistiche, che mischiano politica, sesso e show business. Oggi tuttavia il quotidiano di Rupert Murdoch, il più diffuso nel panorama editoriale ...

Spese pazze : CConti condanna esponenti Pd : La procura contabile contestava Spese che non sarebbero state adeguatamente giustificate o considerate non inerenti all'attività politica, come generi alimentari, rimborsi per utenze telefoniche, ...

Spese pazze : CConti condanna esponenti Pd : ANSA, - GENOVA, 2 GEN - I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato a risarcire quasi 50 mila euro 10 ex consiglieri regionali del Pd. Tra questi c'è il senatore e segretario ...

Spese pazze Friuli - in appello rovesciate le assoluzioni : condannato anche assessore a Trieste e consigliere regionale Fi : rovesciate in appello le assoluzioni dall’accusa di peculato per i politici friulani accusati di “Spese pazze” legate alla gestione dei fondi con cui, tra il 2010 e il 2012, erano finanziati i gruppi politici in consiglio regionale. La Corte d’appello ha accolto in parte le richieste del sostituto procuratore generale Paola Cameran (che aveva chiesto in totale pene per 35 anni di reclusione), condannando personaggi di primo piano, ...

Spese pazze della Lega - così Matteo Salvini prova a salvare Umberto Bossi dal processo : Alla fine Matteo Salvini e la Lega hanno optato per il salvataggio sia politico sia (potenzialmente) giudiziario. E hanno presentato querela a Milano, dove si dovrebbe celebrare il processo d’appello sulle Spese con soldi pubblici per la family di Umberto Bossi, soltanto nei confronti dell’ex cassiere Francesco Belsito e non del senatùr. Entrambi, ...

Spese pazze delle star : il quiz! Associa l’oggetto stravagante alla giusta celeb che lo ha acquistato : Ciao Povery The post Spese pazze delle star: il quiz! Associa l’oggetto stravagante alla giusta celeb che lo ha acquistato appeared first on News Mtv Italia.