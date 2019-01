Spal-Bologna | probabili formazioni | Soriano e Sansone subito in campo

Spal-Bologna - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Torna, dopo la lunga sosta invernale, la Serie A, e lo fa con un sentitissimo “derby” come SPAL-Bologna. Questa sfida tutta emiliana segnerà il ritorno al campionato per le due contendenti, con i felsinei, che una settimana fa, hanno già rimesso piede in campo perdendo in Coppa Italia contro la Juventus sul proprio terreno. I ferraresi, invece, erano già stati estromessi dal trofeo nazionale, per cui potrebbero avere ancora un ...

Spal-Bologna streaming live - ecco dove e come vedere il match : SPAL Bologna streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta SPAL Bologna live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra SPAL-Bologna sarà trasmessa su Dazn e dunque potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Dazn e piattaforme compatibili, […] L'articolo SPAL-Bologna streaming live, ecco dove e come vedere il match ...

Biglietti Spal-Bologna - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il 20 gennaio : Dopo la sosta invernale, riparte il campionato di Serie A e domenica 20 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio “Mazza” di Ferrara si giocherà SPAL-Bologna, uno scontro salvezza potenzialmente decisivo per il cammino delle due squadre. Questo derby emiliano vedrà contrapposte due formazioni che stanno vivendo un momento di crisi, con gli estensi che hanno ottenuto l’ultimo successo contro la Roma a metà ottobre, mentre il digiuno dei rossoblù in ...

Bologna-Juventus - Inzaghi : “Ci spiace - ma la nostra finale è contro la Spal” : Bologna-Juventus 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato della sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia: “Non parlerei di moduli, la Juve se le ha vinte tutte ci sarà un motivo. Mi dispiace perdere con due gol del genere. Con la Juve devi […] L'articolo Bologna-Juventus, Inzaghi: “Ci spiace, ma la nostra finale è contro la Spal” ...

Bologna-Juventus - cori razzisti contro Kean : ululati dagli Spalti del Dall'Ara : Non inizia nel migliore dei modi la tre giorni di Coppa Italia dato che in due partite su tre si sono verificati episodi di razzismo. Si era partiti con la sfida tra la Lazio di Simone Inzaghi e il ...

Serie A - che digiuno per Parma - Spal - Sassuolo e Bologna : Roberto D'Aversa, Leonardo Semplici, Roberto De Zerbi e Filippo Inzaghi, allenatori di Parma, Spal, Sassuolo e Bologna A Babbo Natale chiederanno una vittoria. Perché non sanno quasi più come si fa. ...

Serie A cambiano orario Parma-Bologna e Spal-Udinese : MILANO - Tramite una nota, la Lega di Serie A ha comunicato due variazioni di orario relative rispettivamente alla 17ª e 18ª giornata di campionato. Sabato 22 dicembre Parma-Bologna , ...