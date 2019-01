Snowboard | Coppa del Mondo Rogla 2019 | torna il PGS | italiani a caccia del podio

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboard – Coppa del Mondo - Gennero fallisce la qualificazione in Svizzera : Lorenzo Gennero è 17esimo nella seconda batteria: la sua gara a Laax si ferma nelle qualificazioni Niente da fare per Lorenzo Gennero. Il giovane Snowboarder torinese, alla sua seconda presenza stagionale in Coppa del Mondo dopo quella di Copper Mountain, non riesce a superare le qualificazioni dell’halfpipe disputate a Laax, in Svizzera. L’azzurro ha chiuso al diciassettesimo posto la propria batteria con il punteggio di 22.50 ...

Snowboard - Coppa del Mondo Kreischberg 2019 : Roisland e Onitsuka vincono nello Slopestyle - decimo Framarin : Giornata di finali per quanto riguarda la seconda gara stagionale nello Slopestyle per la Coppa del Mondo di Snowboard: atleti in scena a Kreischberg, in terra austriaca. In casa Italia c’è da sottolineare il risultato di Loris Framarin, alla terza gara in carriera nel massimo circuito, che ha centrato la finale, cogliendo così il miglior risultato: chiude decimo, con il punteggio di 35.85. A vincere è il norvegese Mons Roisland: la ...

Snowboard - Coppa del Mondo Kreischberg 2019 : uno strepitoso Loris Framarin vola in finale nello Slopestyle : Secondo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard nella specialità dello Slopestyle: atleti impegnati in quel di Kreischberg, Austria. Sono andate in scena oggi le qualifiche, con alcuni risultati di rilievo in casa Italia. Uno strepitoso Loris Framarin, classe 1998, riesce ad agguantare una clamorosa finale diretta: 77.91 il suo miglior punteggio, che vale la terza piazza nel primo raggruppamento. Domani potrà giocarsi ...

Snowboard – Coppa Europa : italiani fuori dalle finali del PSL a Bad Gastein : Coppa Europa, italiani fuori dalle finali del PSL a Bad Gastein: Jasmin Coratti 18ª tra le donne, Hofer 23° tra gli uomini Patrizia Kummer, quarta nella gara di Coppa del mondo due giorni fa, e Sangho Lee sono i vincitori degli slalom paralleli femminile e maschile di Coppa Europa che si sono disputati a Bad Gastein, in Austria. La svizzera e il coreano hanno battuto rispettivamente in finale Maria Valova e Dmitry Loginov, entrambi di ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : oggi in scena il PSL Team - l’Italia ci prova : Una vittoria, a Winterberg nell’ultima prova stagionale, e la terza piazza nella classifica generale (entrambe timbrate Ochner/Fischnaller). L’Italia si presenta con buone ambizioni alla prima gara dell’anno a squadre miste per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo: oggi a Bad Gastein va in scena infatti il PSL Team sulla pista che ha ospitato ieri la prova individuale. Le squadre più attese e grandi ...