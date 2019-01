Silvio Berlusconi | il dubbio sulla salute e lo sforzo impressionante per candidarsi ancora

Silvio Berlusconi : 'Saranno i fatti a separare Salvini e Di Maio' : La candidatura alle europee - Sui provvedimenti presi dal governo il leader di Forza Italia non si esprime: "Voglio starne fuori. Guardo al futuro dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Proprio per questo ho sentito dentro di me, alla mia bella età, la responsabilità di candidarmi alle elezioni europee per far venir meno quella mancanza di pensiero profondo che purtroppo c'è ...

Silvio Berlusconi torna in campo - inizia l’operazione nostalgia : Dopo le compiante dipartite 2018 dello chansonnier Charles Aznavour, della soprano spagnolo Montserrat Caballé e del macho di Hollywood Burt Reynolds, ci conforta la notizia del ritorno sulle scene di un altro showman: Silvio Berlusconi, che ha testé annunciato dalla Sardegna la propria intenzione di candidarsi al Parlamento europeo. Così un grande artista dell’intrattenimento ritrova il suo affezionato pubblico, seppure falcidiato dal ...

Silvio Berlusconi - i sondaggisti : può portare Forza Italia il 5 per cento in più : Silvio Berlusconi ha deciso di scendere in campo e di candidarsi alle elezioni europee. Ma quanto vale il suo nome in termini di voti? Secondo i sondaggisti Forza Italia è attorno al 10 per cento. Ma ...

Silvio Berlusconi in campo - il deputato leghista Iezzi lo accoglie così : 'Morto che cammina' : La candidatura di Silvio Berlusconi non sconvolge la Lega . Se Matteo Salvini appare distaccato , 'Bene, così gli italiani scelgono', il corpo del Carroccio appare decisamente gelido, se non sferzante:...

Silvio Berlusconi in campo - il deputato leghista Iezzi lo accoglie così : "Morto che cammina" : La candidatura di Silvio Berlusconi non sconvolge la Lega. Se Matteo Salvini appare distaccato ("Bene, così gli italiani scelgono") il corpo del Carroccio appare decisamente gelido, se non sferzante: "Una candidatura fuori dal tempo - è il commento anonimo raccolto dal Messaggero, in un retroscena -

Silvio Berlusconi - Massimo Cacciari : "Non farà miracoli ma argina Matteo Salvini" : Non avrà effetti clamorosi ma secondo Massimo Cacciari la candidatura di Silvio Berlusconi arginerà la scalata di Matteo Salvini. "Forse qualche nostalgico ancora c'è. Può pure darsi che Berlusconi riesca a fermare la deriva di gran parte di Forza Italia verso la Lega: ritengo infatti che questa not

Silvio Berlusconi - Fabrizio Masia : "Può recuperare consensi solo se Matteo Salvini delude gli elettori" : Sarà "molto difficile" per Silvio Berlusconi ottenere un buon risultato alle elezioni europee. Secondo Fabrizio Masia, di Emg Acqua, il problema è il bacino elettorale: "Diciamoci la verità: a chi potrebbe guardare Berlusconi?" si chiede il sondaggista in una intervista a La Repubblica: "Non all'ele

Silvio Berlusconi : 'Mi candido alle elezioni europee per responsabilità' : 'Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo'. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annunciando la sua candidatura alle europee del 26 maggio. 'C'è bisogno di cambiare questo governo ha ...

Nicola Piepoli demolisce Silvio Berlusconi : "Si candida alle Europee? Vale zero" : "Berlusconi? Ha dato e ha finito di dare". Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto Piepoli, commenta così la decisione di Silvio Berlusconi di candidarsi alle elezioni europee. Non fosse stato abbastanza chiaro, il decano dei sondaggisti italiani aggiunge ad affaritaliani.it: " In questo momento Fo

Nicola Piepoli demolisce Silvio Berlusconi : 'Si candida alle Europee? Vale zero' : 'Berlusconi? Ha dato e ha finito di dare'. Nicola Piepoli , presidente dell'Istituto Piepoli, commenta così la decisione di Silvio Berlusconi di candidarsi alle elezioni europee. Non fosse stato ...

Silvio Berlusconi si candiderà alle Europee - il Cavaliere : "Lo faccio per senso di responsabilità" : Come qualcuno ha già scritto, l'ex Presidente del Consiglio festeggia le sue nozze d'argento con la politica . Silvio Berlusconi si può candidare grazie alla sua riabilitazione, avvenuta dinanzi alla ...

Reddito di cittadinanza - la proposta di Libero a Silvio Berlusconi : referendum per abolirlo : Su Libero, l'appello di Vittorio Feltri a Silvio Berlusconi: "Fai un referendum per abolire il Reddito di cittadinanza", la disastrosa misura assistenzialista voluta dal M5s ormai a un passo dal varo in Consiglio dei Ministri. Il referendum, oltre a scongiurare la follia del Reddito ai fannulloni, p

Silvio Berlusconi : «Ho deciso di candidarmi alle Europee» : Silvio Berlusconi ha ufficializzato quello che era nell’aria da giorni. «alle elezioni europee mi candiderò, sarò in campo per fermare questo governo come nel 1994 quando decisi di fermare i comunisti» ha detto l’ex premier dalla Sardegna dove è in campagna elettorale per le regionali del 24 febbraio. Le elezioni europee sono in programma domenica 26 maggio in Italia. Si vota per eleggere i deputati che andranno a comporre il Parlamento europeo ...

Silvio Berlusconi si candida alle europee - Massimo Franco lo stronca : perché è finito : Silvio Berlusconi si ricandida. Scende in campo per le elezioni europee, ha detto oggi 17 gennaio durante un comizio in Sardegna. La notizia irrompe in diretta e Massimo Franco, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, smonta subito il Cavaliere: "Il centrodestra è finito. Mi sembra un ten