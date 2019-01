Senago Milano | ritrovato il cadavere di un uomo nel muro di una villa di lusso

Blastingnews

(Di venerdì 18 gennaio 2019) E' avvenuta a, in provincia di, in unadi, la scoperta di undi unprobabilmente adulto, all'interno deldel residence in questione. L'età non è stata ancora specificata ma si presume sia tra i 35 e i 45 anni.Lain questione si chiamadegli Occhi ed è il risultato del restauro di un edificio settecentesco, circondato da un parco, in cui ad oggi alloggiano le famiglie più facoltose e benestanti di, come manager e professionisti....