Seconda prova Maturità 2019: ecco quali saranno le materie

(Di venerdì 18 gennaio 2019) L’attesa è finita per i maturandi di tutta Italia. Il Miur ha annunciatoleoggetto dellascritta. Mentre negli anni scorsi l’annuncio avveniva verso fine gennaio, per questo anno scolastico il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha deciso di anticipare i tempi, vista anche la grande attesa degli studenti.: debutta lamista Per la prima volta ci sarà unamista di latino e greco al classico e di matematica e fisica allo scientifico. Negli anni scolastici passati, fisica non era mai stata estratta come materia oggetto della. Pertanto, per gli studenti dello scientifico, si tratta di una novità assoluta e, se vogliamo, di una scelta alquanto drastica.Negli ultimi anni, per gli studenti del liceo classico vigeva l’alternanza perfetta fra latino e greco (l’anno scorso la...