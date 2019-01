SCUOLA Vita da presidi | i numeri e gli errori che inchiodano lo Stato

Cremona - palpeggiò 12enne : condannato a 6 anni autista SCUOLAbus. Il pm ne aveva chiesti due : “Fatto di minore gravità” : condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata l’autista di uno scuolabus accusato di aver palpeggiato una 12enne cremasca. Il tribunale di Cremona ha triplicato la pena richiesta dal pm Francesco Messina, che aveva chiesto due anni per l’imputato, un uomo sposato e padre di una bimba piccola, perché una ‘pacca sul sedere’ va considerata “un fatto di minore gravità“. I fatti contestati, ...

Si torna a SCUOLA - ma i bambini si trovano al freddo e in aule sporche. Accade a Vernole - ma il sindaco invita alla calma : Nella scuola Primaria di Vernole inizio agitato questa mattina. I genitori lamentano aule sporche e fredde, ma dirigente e sindaco minimizzano.

Dopo le festività natalizie si torna sui banchi della SCUOLA di Amici di Maria de Filippi : Terminate le festività, allievi pronti a riprendere le lezioni nella scuola di 'Amici di Maria de Filippi' con la striscia quotidiana in onda dal 7 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 13:50, in ...

«Il mio maestro di musica insegna a SCUOLA come suonare la vita» : Ferruccio Gattuso È stato Caravaggio, maestro di luci e ombre, pittore sublime e uomo tormentato. Oggi, dieci anni dopo, impastandosi della stessa materia dell'assoluto nell'arte, resta maestro, ma di ...

Mobilità SCUOLA 2019 - Snals : la bozza del CCNI e le novità in arrivo : Dopo l’approvazione della legge di bilancio 2019, arriverà la firma sul nuovo CCNI per la Mobilità scuola. La tempistica dovrebbe consentire il regolare avvio dell’anno scolastico. La base in comune nella trattativa, è stata il ripristino degli accordi antecedenti l’entrata in vigore della legge 107/15. I sindacati si sono battuti per la cancellazione delle titolarità su ambito territoriale e della chiamata diretta. novità del CCNI ...

SCUOLA/ Quando la retorica scolastica rovina - anche - la vita : A SCUOLA va in scena una grande finzione: si leggono e scrivono cose che la vita testimonia come del tutto superflue. Ma così la SCUOLA stessa è spacciata.

Legge di Bilancio approvata : le novità per la SCUOLA : La Legge di Bilancio 2019 è finalmente stata approvata in via definitiva alle 16.45 di ieri 30 dicembre 2018 in terza lettura. Le novità previste dalla nuova Legge di Bilancio per il comparto scuola Per l’anno scolastico 2018-2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili, anche nei confronti di ...

SCUOLA/ Un giorno di stupore che racchiude ogni tempo e la vita intera : Il tempo passa, per i bambini e per gli adulti, ma c'è un bambino che rimane e che, se ci ricordiamo di lui, ci segue tutti i giorni.

Rivoluzione per lo sport a SCUOLA? Arriva il professore di educazione fisica alle elementari : tutte le novità - 12000 assunzioni : Potrebbero Arrivare novità importanti per quanto riguarda lo sport nelle scuole. Ieri la Camera ha infatti approvato la legge che delega al Governo “l’iniziativa di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all’entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l’insegnamento ...

Sette note per crescere Cotroneo : "La musica come SCUOLA di vita : Sette amici come le Sette note. Sette adolescenti che devono affrontare la vita come le Sette note che devono far risuonare meravigliosamente per diventare professionisti della musica. Sette talenti ...

Omosessualità e aborto - le bufale ‘pro-vita’ arrivano a SCUOLA. È ora di dire basta : Alcuni avvenimenti degli ultimi giorni hanno coinvolto i movimenti pro-vita e i soliti alfieri dell’omofobia. Questi evidenziano non tanto la forza primigenia che agita quel mondo – l’odio per il diverso – quanto il metodo usato per far breccia nella società: la menzogna. Menzogna infarcita da una certa dose di mistificazioni. Vediamo perché. Cominciamo dal caso di Silvana De Mari, medico e scrittrice fantasy divenuta famosa per le sue ...

Nella SCUOLA media si insegna a sparare : novità nel corso di studi nello Iowa - lezioni di tiro obbligatorie : NEW YORK - Lezione di educazione fisica… al poligono di tiro. E' questa la novità del curriculum che le scuole nel nord dell'Iowa adotteranno a cominciare da gennaio. I ragazzi adolescenti che ...

Nella SCUOLA media si insegna a sparare : novità nel corso di studi nello Iowa - lezioni di tiro obbligatorie : NEW YORK - Lezione di educazione fisica… al poligono di tiro. E' questa la novità del curriculum che le scuole nel nord dell'Iowa adotteranno a cominciare da gennaio. I ragazzi adolescenti che ...

Mobilità SCUOLA 2019/2020 : le ultime novità al 13/12 : ultime notizie al 13/12 – E’ ripreso oggi il confronto tra le sigle sindacali rappresentative e l’Amministrazione centrale sul tema della Mobilità nella scuola per l’anno scolastico 2019/2020. Il sindacato FLC CGIL ha emanato un comunicato stampa di cui se ne pubblica in questo articolo interamente il contenuto. Il prossimo incontro dedicato alla ripresa delle trattative sulla Mobilità è già stato fissato per il 20 e il ...