Sci | Cdm | Siebenhofer vince a Cortina

Sci : CdM - a Cortina Mowinckel e Suter si aggiudicano le prime due prove (3) : (AdnKronos) - Lindsey Vonn ha spiegato: "E' stato fantastico ritornare al cancelletto, ero anche un po' nervosa, avevo un paio di farfalle nello stomaco. Ho fatto qualche errore, ma tutto sommato sono abbastanza positiva". Nicol Delago ha detto: "Mi sono sentita meglio nella seconda prova e adesso v

Sci : CdM - a Cortina Mowinckel e Suter si aggiudicano le prime due prove (2) : (AdnKronos) - Venerdì, la prima discesa del programma, con partenza alle ore 12, che sarà il recupero della gara cancellata la scorsa settimana a St. Anton, in Austria. Il meteo prevede un po' di neve fino a giovedì sera, ma un netto miglioramento per la mattinata di venerdì e quindi la gara dovrebb

Sci : CdM - a Cortina Mowinckel e Suter si aggiudicano le prime due prove : Cortina, 17 gen. (AdnKronos) - Una prova a testa per la norvegese Ragnhild Mowinckel e per l'elvetica Corinne Suter, nella giornata d'apertura del lungo week-end di Coppa del Mondo a Cortina. Con le prime due prove cronometrate si sono aperte le danze su un'Olympia coronata da qualche nube e una leg

Domani nuovo vertice sul decretone : ultimi nodi da Sciogliere - nel pomeriggio cdm : Dopo il rincorrersi di voci di rinvii, di qualche ora, di un giorno, addirittura alla prossima settimana, il Consiglio dei ministri sul decretone ci sarà Domani, probabilmente nel pomeriggio. E sarà ...

Sci Cdm Shiffrin vince il gigante di San Vigilio - Bassino è terza : La coppa del mondo uomini sarà invece in Svizzera, a Wengen: venerdì combinata, sabato la discesa più lunga del mondo sulla Lauberhorn e domenica slalom speciale. La prova cronometrata di oggi è ...

Diretta/ Slalom Adelboden streaming video e tv : Schwarz vince la prima manche - Moelgg è undicesimo - CdM Sci - : Diretta Slalom Adelboden: info streaming video e tv della prova rossocrociata, attesa oggi 13 gennaio 2019 per la Coppa del mondo di sci maschile.

Slalom Adelboden streaming video e tv : Schwarz in testa! Kristoffersen precede Hirscher - CdM Sci - : Diretta Slalom Adelboden: info streaming video e tv della prova rossocrociata, attesa oggi 13 gennaio 2019 per la Coppa del mondo di sci maschile.

Sci - Cdm usò ossigeno tra le due manche - tolta vittoria gigante Beaver Creek a Luitz : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: sci coppa del mondo Sci Protagonisti: stefan Luitz © Riproduzione riservata 10 gennaio 2019 Articoli correlati Incidenti ...

Sci : Cdm donne - a Flachau vince Vlhova : ANSA, - Flachau , AUSTRIA, , 8 GEN - Brutta sorpresa per la statunitense Mikaela Shiffrin, arrivata seconda in 1.53.00 nello slalom speciale notturno di Flachau. Ha vinto, come nel parallelo di Oslo, ...

Salto con gli Sci - cinque gli azzurri presente a Predazzo per gli allenamenti in vista della tappa di CdM : Con Insam ci sono anche Colloredo, i fratelli Bresadola e Federico Cecon agli allenamenti per la tappa di Cdm a Predazzo Il contingente italiano per la tappa di Coppa del mondo di Salto in programma questo weekend a Predazzo, in Val di Fiemme, sarà più ricco rispetto ai precedenti appuntamenti. Agli allenamenti in corso sull’HS135 stanno partecipando in cinque: oltre ad Alex Insam, rappresentante fisso della squadra azzurra in ...

Carige - Pd : conflitto d'interessi per Conte"Ha votato in Cdm oppure è uScito?" : I deputati dem Simona Malpezzi e Luigi Marattin: "Il premier è stato socio di Guido Alpa, a lungo consigliere della banca, e consulente di Raffaele Mincione, banchiere socio dell'istituto"

Carige - il Pd attacca Conte per un possibile conflitto d'interessi - 'Ha votato in Cdm oppure è uScito?' : Il Pd attacca il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per un possibile conflitto d'interessi su Carige. "Conte è stato socio di Guido Alpa, a lungo consigliere di Carige. Conte stesso è stato ...

Sci : Cdm - Speciale Zagabria - super Austria : ANSA, - Zagabria, 6 GEN - Dominio Austriaco nella prima manche dello slalom Speciale di Coppa del mondo di sci a Zagabria. E' al comando Marco Schwarz in 51.80, seguito dai connazionali Marcel Hirscher in 52.17 e Manuel Feller in 52.22. Gli italiani sono in ritardo: dopo la prova dei primi trenta ...

Sci : Cdm - Speciale Zagabria - super Austria : ANSA, - Zagabria, 6 GEN - Dominio Austriaco nella prima manche dello slalom Speciale di Coppa del mondo di sci a Zagabria. E' al comando Marco Schwarz in 51.80, seguito dai connazionali Marcel ...