Sci alpino | Marco Schwarz si scopre discesista e vince la combinata di Wengen Buon

Sci alpino - Francesca Marsaglia : “Spero di fare un altro passettino nei prossimi giorni” : Nella discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino disputata a Cortina in luogo di quella cancellata a St. Anton, la vittoria è andata all’austriaca Ramona Siebenhofer, mentre Francesca Marsaglia ha centrato un ottimo sesto posto. Tredicesima Nadia Fanchini, 24ma Federica Brignone, mentre non ha concluso la prova Nicol Delago. Le azzurre hanno parlato al sito federale. Raggiante Francesca Marsaglia: “Adesso ...

Sci alpino - discesa Cortina 2019 : vince Ramona Siebenhofer - 6Francesca Marsaglia - 15Lindsey Vonn al rientro : Risultato a sorpresa nella prima discesa di Cortina d'Ampezzo. Ramona Siebenhofer conquista il suo primo successo in assoluto in Coppa del Mondo sull'Olimpia delle Tofane. L'austriaca non era tra le favorite, visti i podi in carriera. Era difficile potesse vincere su una pista così tecnica, eppure la Siebenhofer è rimasta sempre in gara, ...

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2019 in DIRETTA : inizia la discesa - Innerhofer per la rimonta! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Una gara totalmente imprevedibile e dove può succedere di tutto. La Combinata è storica in quel di Wengen ed ormai sono davvero pochissime quelle che si disputano nella stagione che è difficile trovare un vero favorito. Forse il francese Alexis Pintuarault è il principale candidato alla vittoria finale, visto che va forte ...

Sci alpino - Coppa Europa discesa Val di Fassa 2019 : fantastico trionfo di Nadia Delago. Decima Roberta Melesi : Nadia Delago cala il tris. La più piccola tra le due sorelle (Nicol era impegnata oggi in Coppa del Mondo a Cortina) ha vinto la discesa libera di Coppa Europa in Val di Fassa. Si tratta della terza vittoria stagionale per l’altoatesina, che nella prima discesa di giovedì sulla pista La Volata aveva chiuso al secondo posto. Un prova sublime quello della giovane azzurra, che ha vinto con 56 centesimi di vantaggio sulla svizzera Juliana ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in controllo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 : Ramona Siebenhofer vince a sorpresa - Nicol Delago fuori mentre era in testa. Sesta Marsaglia : Fa festa l’Austria e soprattutto Ramona Siebenhofer nella prima Discesa di Cortina d’Ampezzo. L’austriaca conquista la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo sull’Olimpia delle Tofane. Partenza abbassata dagli organizzatori con la nativa di Tamsweg che ha chiuso con il tempo di 1’15”44. Una bella prova quella di Siebenhofer, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte centrale. Seconda ...

Nadia Delago, la più piccola delle due sorelle sciatrici della Nazionale, trionfa ancora in Coppa Europa, per la terza volta in stagione. Dopo il secondo posto di giovedì nella prima discesa sulla pista La Volata, dove a febbraio si terranno i Mondiali

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2019 in DIRETTA : Stuhec davanti - Delago esce sul più bello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Cortina: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 12.00 si recupera la gara non disputata a St. Anton. Rientra alle gare la statunitense Lindsey Vonn, che scenderà con il pettorale numero 13. In casa Italia la prima al cancelletto di partenza sarà Federica Brignone, con il numero 6, poi sarà la volta di Nicol Delago, con ...

Sci alpino – Combinata di Wengen : Schwarz in testa dopo lo Slalom - Tonetti migliore azzurro : C’è Schwarz in testa alla Combinata di Wengen dopo lo Slalom: Tonetti nono a 1″82, Innerhofer è 15° a 2″91 e proverà il ribaltone in discesa. Si riparte alle 14 C’è Marco Schwarz in testa alla Combinata maschile di Wengen dopo lo Slalom. L’austriaco, il migliore in pista tra i pali stretti, ha rispettato il pronostico chiudendo con 20 centesimi di vantaggio su Alexis Pinturault, uno dei favoriti per la ...

Sci alpino - Combinata Wengen 2019 : Schwarz guida dopo lo slalom - ma Pinturault ipoteca la vittoria. Azzurri per la rimonta in discesa : L’austriaco Marco Schwarz è in testa dopo la prima manche della Combinata di Wengen. Vista la scarsa visibilità gli organizzatori hanno deciso di modificare il consueto programma della gara, partendo dunque con la prova di slalom e poi alle 14.00 con la discesa. Ovviamente gli specialisti dei rapid gates si sono fatti trovare pronti e Schwarz ha chiuso con il miglior tempo (48”77). Alle spalle dell’austriaco si è piazzato il ...

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : abbassata la partenza del SuperG di Cortina - Lindsey Vonn col numero 13 : Alle 12 la discesa di Cortina: partenza abbassata al SuperG, Vonn ha il numero 13 e subito dopo tocca a Nicol Delago. Brignone è la prima azzurra al via Il conto alla rovescia finisce alle ore 12 (diretta tv su Eurosport 2 e Raisport). Cortina è pronta per la prima delle tre gare in programma sull’Olympia con la partenza della discesa abbassata al SuperG. Ad aprire le danze sarà la tedesca Viktoria Rebensburg, la prima azzurra sarà ...

Sci alpino – Tutto pronto per la combinata di Wengen - alle 10.30 si parte con lo slalom : alle 10.30 scatta la combinata di Wengen: si parte con lo slalom. Innerhofer ha il numero 13, subito dopo tocca a Paris, poi Tonetti, Buzzi e Casse Saranno cinque gli italiani al via nella combinata maschile di Wengen, la prima della stagione nella Coppa del mondo di sci alpino. Gli organizzatori hanno invertito l’orario di partenza di discesa e slalom, posticipando il segmento di velocità alle ore 14 e anticipando la gara tra i ...