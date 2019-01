Sci alpino | Discesa Cortina d’Ampezzo 2019 | la startlist e i pettorali di partenza

Sci alpino - Discesa Wengen 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani mattina la Storia, quella con la S maiuscola, dello sci alpino mondiale scriverà a Wengen un nuovo capitolo: sulla Lauberhorn si terrà la classica Discesa libera valida per la Coppa del Mondo 2018-2019. Prosegue la battaglia nella Coppa del Mondo di specialità, che vede protagonisti Beat Feuz (Svizzera), Max Franz (Austria) e anche i nostri Dominik Paris e Christof Innerhofer. In particolare, Feuz è stato l’ultimo a vincere sulla ...

Sci alpino - discesa Wengen 2019 : lo spettacolo della Lauberhorn. Paris e Innerhofer puntano alla vittoria : La Lauberhorn. Basta veramente solo il nome e si entra già nella storia della Coppa del Mondo. Domani è il giorno della discesa di Wengen, una delle grandi classiche del Circo Bianco. La discesa più lunga con i suoi 4 chilometri, con il mitico salto Hundschopf e lo spettacolare passaggio del Wasserstation tunnel, con gli sciatori che attraversano una galleria con sopra la rete ferroviaria. E’ semplicemente la storia dello sci, un tracciato ...

Sci alpino - il ritorno di Sofia Goggia : “Farò le prove a Garmisch per testarmi verso i Mondiali” : L’Italia dello sci alpino sta per riabbracciare la sua campionessa olimpica di discesa libera: poco dopo i tre mesi dallo stop per infortunio, Sofia Goggia annuncia finalmente il suo rientro alle gare.La 26enne in allenamento si era procurata la frattura del malleolo peroneale destro, ma ormai il peggio è alle spalle e tra meno di una settimana sarà nuovamente al cancelletto di partenza: accadrà giovedì prossimo, 24 gennaio, a Garmisch, in ...

Sci alpino - Discesa Cortina d’Ampezzo 2019 : Siebenhofer per il bis - Vonn ci prova - l’Italia sogna con Delago : Discesa di Cortina d’Ampezzo, atto secondo. Dopo la gara odierna sulla mitica Olimpia delle Tofane, domani si replicherà con un’altra prova veloce su uno dei tracciati più esigenti dell’intero Circo Bianco. Le ragazze saranno impegnate nella Perla delle Dolomiti in uno dei sabato più attesi dell’intero calendario internazionale: si preannuncia grande spettacolo, da capire se si partirà in cima o se lo start sarà abbassato ...

Sci alpino - finalmente Sofia Goggia : l’azzurra annuncia il rientro dopo l’infortunio di Hintertux : E’ il momento del rientro per Sofia Goggia, l’azzurra ha rivelato che prenderà parte alle prove di discesa a Garmisch A 98 giorni dall’infortunio di Hintertux e a 315 giorni dall’ultima gara di Coppa del Mondo disputata nel supergigante di Are (peraltro vinto), Sofia Goggia torna in pista. Gian Mattia D’Alberto / LaPresse La ventiseienne campionessa olimpica in carica di discesa libera si procurò nel corso ...

Sci alpino - le parole delle azzurre dopo la discesa di Cortina : Francesca Marsaglia soddisfatta : Le azzurre hanno commentato la discesa di Cortina, vinta dall’austriaca Ramona Siebenhofer Una grande gioia e un enorme rimpianto. La prima discesa di Cortina, con partenza abbassata al superG, si chiude con sensazioni contrastanti per l’Italia: il sesto posto di Francesca Marsaglia vale tantissimo, perché è il suo miglior risultato in carriera nella specialità, dove mai era arrivata così in alto, e in generale, eguagliando ...

Sci alpino - Riccardo Tonetti : “Se fossi stato più vicino nella prima manche avrei potuto giocarmela meglio” : La combinata alpina di Wengen riserva l’ottavo posto a Riccardo Tonetti ed il decimo a Christof Innerhofer, ma i due alfieri azzurri non sono pienamente soddisfatti delle loro prestazioni. Peggio va a Dominik Paris, che inforca nello slalom. A fine gara i tre hanno parlato al sito federale. Amarezza per Riccardo Tonetti nonostante il buon piazzamento: “Sono molto contento del risultato, mi dispiace un po’ per lo slalom perché ...

Sci alpino - Marco Schwarz si scopre discesista e vince la combinata di Wengen. Buon ottavo posto per Tonetti : Uno strepitoso e sorprendente Marco Schwarz ha vinto la combinata di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. L’austriaco, dopo il miglior tempo nella manche di slalom disputata questa mattina (clicca qui per la cronaca) si è confermato anche in discesa libera, ribadendo a tutti di disporre di qualità ancora inesplorate e di essere davvero un potenziale polivalente da classifica generale per il futuro. Sul ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Balzo in avanti di Marco Schwarz : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - Schwarz vince la combinata di Wengen : 8° Tonetti - primo tra gli azzurri : Sci alpino, l’austriaco Marco Schwarz ha vinto la combinata di Wengen valida per Coppa del Mondo di sci alpino maschile L’austriaco Marco Schwarz si è imposto nella combinata di Wengen, valida per Coppa del Mondo di sci alpino maschile. L’austriaco, già in testa al termine della manche di slalom, si è confermato in testa anche dopo quella di discesa, chiudendo con il tempo complessivo di 2.36.92. Al secondo posto il ...

Sci alpino - Marco Schwarz si scopre discesista e vince la combinata di Wengen. Buon ottavo posto per Tonetti : Uno strepitoso e sorprendente Marco Schwarz ha vinto la combinata di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. L’austriaco, dopo il miglior tempo nella manche di slalom disputata questa mattina (clicca qui per la cronaca) si è confermato anche in discesa libera, ribadendo a tutti di disporre di qualità ancora inesplorate e di essere davvero uno degli ultimi polivalenti in circolazione. Sul podio assieme a ...

Sci alpino - Francesca Marsaglia : 'Spero di fare un altro passettino nei prossimi giorni' : Nella discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino disputata a Cortina in luogo di quella cancellata a St. Anton, la vittoria è andata all'aust

Sci alpino - Francesca Marsaglia : “Spero di fare un altro passettino nei prossimi giorni” : Nella discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino disputata a Cortina in luogo di quella cancellata a St. Anton, la vittoria è andata all’austriaca Ramona Siebenhofer, mentre Francesca Marsaglia ha centrato un ottimo sesto posto. Tredicesima Nadia Fanchini, 24ma Federica Brignone, mentre non ha concluso la prova Nicol Delago. Le azzurre hanno parlato al sito federale. Raggiante Francesca Marsaglia: “Adesso ...

Sci alpino - discesa Cortina 2019 : vince Ramona Siebenhofer - 6Francesca Marsaglia - 15Lindsey Vonn al rientro : Risultato a sorpresa nella prima discesa di Cortina d'Ampezzo. Ramona Siebenhofer conquista il suo primo successo in assoluto in Coppa del Mondo sull'Olimpia delle Tofane. L'austriaca non era tra le favorite, visti i podi in carriera. Era difficile potesse vincere su una pista così tecnica, eppure la Siebenhofer è rimasta sempre in gara, ...