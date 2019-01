Sardegna | Berlusconi | Qui si vota per M5s ha preferito la barca

Berlusconi show in Sardegna : 'Meno male che non mi hanno ancora stretto l'u******o' : "Meno male che non mi hanno ancora stretto l’u*****o". Anche in Sardegna, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non ha perso affatto il gusto della battuta ''piccante'', mai come in questo caso "da bar", riferendosi alle tantissime strette di mano affettuose e calorose ricevute stamane a Pirri, uno dei comuni del cagliaritano che domenica prossima sarà chiamata alle urne. Berlusconi: 'Mi candido alle europee per il bene dell'Italia e ...

Pino Cabras - M5S - : «Berlusconi in Sardegna - una poltiglia di vecchia politica. Il vero cambiamento arriva solo dal Movimento 5 Stelle con Luca Caschili». : Nel 2019 è ormai una ribollita sempre più indigesta, una poltiglia di vecchia politica.» Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Pino Cabras. «Nelle elezioni suppletive nel collegio elettorale ...

Silvio Berlusconi - l'ultima mossa disperata in Sardegna : obiettivo - non sparire : Silvio Berlusconi vuole vincere in Sardegna rilanciando il centrodestra unito, "unico futuro possibile" non solo nell'isola ma in tutta Italia. Il leader di Forza Italia spiega in una intervista all'Unione sarda che "tutti i sondaggi dicono che, se si votasse oggi, il centrodestra conquisterebbe la

Per Berlusconi due giorni in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 16 GEN - La due giorni in Sardegna di Silvio Berlusconi, in vista del voto per le suppletive nel collegio uninominale di Cagliari per la Camera di domenica 20 gennaio, inizierà ...

Sardegna - elezioni suppletive : per Berlusconi campagna di due giorni : Inizierà giovedì alle 12, da Quartu Sant'Elena, la due giorni in Sardegna di Silvio Berlusconi, in vista del voto per le suppletive nel collegio uninominale di Cagliari per la Camera di domenica 20 ...