Salone Alta Orologeria Ginevra | edizione 2019

Salone dell'Alta Orologeria di Ginevra - tutte le novità : Cosa aspettarsi in occasione del Salone dell'Alta Orologeria di Ginevra, in calendario dal 14 al 17 gennaio? La risposta a questa domanda lascia aperta ancora molti spazi, ma qualche informazione è già trapelata.... Chi esce... Sarà l'ultima edizione ad avere tra i suoi protagonisti principali Audemars Piguet e Richard Mille. Le due maison hanno infatti annunciato che dal 2020 troveranno modi alternativi per presentare le proprie novità. Un ...

Salone dell’Alta Orologeria di Ginevra - anteprima Cartier Privé Tonneau : Amanti delle lancette l’attesa è quasi finita: ancora poco più di un mese e, a Ginevra, andrà in scena la nuova edizione del Salone dell’Alta Orologeria. Così, mentre la fiera di Basilea perde colpi, questa manifestazione si conferma in ottima salute e conquista sempre più attenzione come cartina di tornasole dei trend del mondo delle lancette. Qualche anticipazione, però è già stata svelata, come quella di Cartier che presenta un omaggio alla ...