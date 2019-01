Rugby | due livornesi convocati nell' Italia under 20 in vista del Sei Nazioni di categoria

Rugby – Italia - i convocati per le prime due partite del Sei Nazioni U20 : Sciolti gli ultimi dubbi, l’Italia ha diramato la lista dei convocati per le prime due partite del Sei Nazioni U20 contro Scozia e Galles Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista dei 24 giocatori convocati per le prime due partite del Sei Nazioni di categoria contro i pari età di Scozia e Galles. Gli Azzurrini si raduneranno a Montichiari domenica 27 gennaio, mentre mercoledì ...