Roma | vigili salvano 15 gatti da appartamento degradato

Juventus-Milan - la conferenza di Gattuso e Romagnoli live alla vigilia della Supercoppa : live 19:18 15 gen DOMANDA A Gattuso - Saresti contento di ottenere in Supercoppa il primo successo da allenatore? Non riesco a fare questi calcoli da quando sono in panchina. Da cinque anni cerco di ...

Roma - i vigili replicano a Salvini : siamo impiegati e non poliziotti : Una replica ufficiale non è arrivata. Ma lo scontro Salvini-Raggi sull'utilizzo di cinquemila vigili urbani che devono essere utilizzati nella Capitale, «facendoli uscire dagli uffici», dopo l'...

Roma - niente appalti per le strade Buche tappate solo dai vigili urbani : All'inizio della settimana un lato di piazza Venezia è rimasto transennato per ore a causa del ghiaccio che rendeva pericoloso il passaggio dei pedoni sul marciapiede davanti all'Altare della Patria. ...

Roma : Vigili di San Lorenzo gettano nell'immondizia coperte e cartoni dei senzatetto : Indumenti, cartoni e coperte di senza tetto gettati nei cassonetti da Vigili urbani e operatori Ama. E' accaduto a Roma, nel quartiere San Lorenzo. L'episodio - che ricorda quanto accaduto una settimana fa a Trieste - è stato denunciato da una cittadina su Facebook. Il post è stato poi rilanciato dal segretario di Alleanza Popolare Ecologista (Ape), Rinaldo Sidoli, Poco fa, dal Comando di via della Consolazione, è arrivata la replica: "Abbiamo ...

Vigili Romani buttano nell'immondizia coperte e cartoni dei senzatetto del quartiere San Lorenzo : coperte, indumenti e cartoni usati per proteggersi dal freddo: ecco l'unico riparo notturno che i senzatetto hanno per affrontare l'inverno e che - dopo la vicenda del vicesindaco leghista di Trieste Paolo Polidori, che aveva buttato le coperte di clochard - torna a far notizia a Roma. Questa volta a finire nel mirino delle polemiche ci sono i Vigili capitolini.A raccontare il fatto su Facebook è Emilia Giorgi, una cittadina del quartiere ...

Capodanno : a Roma oltre 160 interventi dei vigili del fuoco - cassonetti in fiamme : Almeno 160 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco di Roma nella notte di Capodanno. Alta la percentuale di incendi, circa il 75%: colpiti soprattutto cassonetti di immondizia, depositi o scarichi all’aperto di materiali di scarto. I roghi hanno coinvolto anche almeno 15 auto e 6-7 appartamenti soprattutto nella periferia. Non si registrano feriti, stabili evacuati o viabilità interrotta. I pompieri della Capitale sono intervenuti ...

Ostia - 78 ispezioni dei vigili negli stabilimenti balneari “ma neanche un euro di multa” : indaga la Procura di Roma : Un verbale per divieto di sosta. Un altro riguardante un diffusore sonoro fuori norma. Qualche insegna irregolare. Poi basta. Poche centinaia di euro di multa, nel marasma di irregolarità e violazioni con cui da anni il litorale Romano – già messo a dura prova dai clan mafiosi – si trova a dover combattere. E oggi quando mancano pochi giorni a Natale, i segni delle evidenti violazioni di questa estate sono ancora ...

Juventus-Roma : probabili formazioni - Can-Bentancur e Schick-Dzeko i dubbi della vigilia : Juventus-Roma è la partita più importante della diciassettesima giornata di serie A. A Torino Allegri vuole continuare la sua marcia trionfale che fino ad oggi lo ha visto vincere quindici gare in Italia e pareggiarne solamente una, contro il Genoa. Dall’altra parte Di Francesco avrebbe bisogno di un’impresa per cercare di ritrovare la fiducia di tutto l’ambiente romanista, il settimo posto in campionato e alcune delle ultime prestazioni ...

Roma : al Gemelli cena per poveri e bisognosi alla Vigilia di Natale : Roma – La sera della Vigilia di Natale sara’ organizzata a Roma una cena presso la mensa del Policlinico Universitario Gemelli Irccs per i poveri, i bisognosi e gli ospiti della Villetta della Misericordia, l’unico centro di accoglienza a Roma realizzato all’interno di un’area universitaria e ospedaliera che si propone di offrire una sistemazione dignitosa alle tante persone che cercano riparo per la notte, a volte ...

Vigili del fuoco - nuovi elicotteri per 45 milioni : "Ma in tutta Roma solo 3 autoscale in servizio" : Piccole grandi contraddizioni. Il Coordinamento provinciale USB Roma: "Siamo ufficialmente in modalità game over". Intanto...

Maxi incendio a Roma - il video dall’elicottero dei Vigili del fuoco : Maxi incendio a Roma, il video dall’elicottero dei Vigili del fuoco Il fumo, sprigionato dal rogo all’impianto Tmb Salario, ha sovrastato tutta la zona circostante. Decine di pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme Parole chiave: ...

Roma - maxi-incendio del deposito di rifiuti Ama : la colonna di fumo denso e nero vista dall’elicottero dei vigili del fuoco : Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell’impianto Ama di via Salaria a Roma. Dal rogo si sono sviluppate fiamme e una colonna di fumo denso alta decine di metri visibile a chilometri di distanza. Nelle immagini girate dall’elicottero dei vigili del fuoco si vede quanto sia importante la colonna. L'articolo Roma, maxi-incendio del deposito di rifiuti Ama: la colonna di fumo denso e nero ...

Roma - maxi incendio nello stabilimento rifiuti sulla Salaria : 12 squadre di vigili sul posto : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907.Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di circa 2 ...

Roma : vigili in borghese per limitare uso cellulare alla guida : Roma – Il Comando generale della Polizia locale di Roma ha predisposto un rafforzamento dei controlli di polizia stradale in varie zone del territorio capitolino, con particolare riferimento all’individuazione di quei comportamenti illeciti e pericolosi connessi all’uso improprio del cellulare durante la guida: il personale della Polizia locale, Gruppo Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico), in abiti civili ed a bordo di moto ...