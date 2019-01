Roma | trovato ubriaco alla guida sorvegliato speciale | arrestato

Roma : fuggì senza soccorrere minore investito - denunciato e trovato con armi : Roma – L’investimento era avvenuto nella notte del I gennaio, in via Ildebrando della Giovanna, nella zona della Massimina. Un suv di colore bianco aveva investito un 15enne lasciandolo in terra con numerose fratture ed un trauma cranico, fuggendo via senza soccorrerlo. Il ragazzo era stato successivamente soccorso e refertato con una prognosi di 30 giorni. Il conducente, dopo l’investimento, era fuggito via, senza soccorrere ...

Roma - clochard trovato morto nel parco della Resistenza : è il quinto dall'inizio dell'anno : Ieri mattina un altro senzatetto è stato trovato morto in un'area verde alle spalle di un'edicola in piazza Irnerio

Roma : prova ed eludere controlli - trovato in possesso droga e arrestato : Roma – Ha tentato di eludere i controlli dei Carabinieri fuggendo a bordo di un’auto rubata, ma e’ stato raggiunto e bloccato. E’ stato trovato in possesso di droga e, in piu’, a seguito degli accertamenti, e’ emerso che, a suo carico, pendevano due ordini di carcerazione. In manette e’ finito un 53enne Romano, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere. Ieri ...

Roma : trovato con spranga intento a rapinare minimarket - arrestato : Roma – La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 42 anni, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentata rapina. L’uomo, si e’ introdotto all’interno di un negozio di alimentari, gestito da un connazionale 21enne, con in pugno una spranga in acciaio. Una volta arrivato davanti alla cassa, il malvivente, ha minacciato il ...

Roma - clochard trovato morto carbonizzato : Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato a Lungotevere Testaccio all'altezza di Ponte Sublicio a Roma. Potrebbe trattarsi di un clochard. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia ...

Reperto Romano trovato in riva al Tamigi : ANSA, - ROMA, 4 GEN - Un Reperto di epoca romana è stato trovato sulle rive del Tamigi e andrà ad arricchire la collezione del Museum of London. Si tratta di una lucerna che risale al periodo in cui l'...

Roma - clochard trovato morto su una panchina/ Nuova vittima del freddo? Scoperta choc di alcuni passanti : Roma, clochard morto su una panchina: la Scoperta di alcuni passanti questa mattina. Ultime notizie: Nuova vittima del freddo?

Roma - trovato clochard morto su panchina : ANSA, - Roma, 02 GEN - Il cadavere di un uomo è stato notato da alcuni passanti stamattina in piazza Lorenzo Lotto, nel quartiere Ardeatino a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 8. Sul posto il ...

Roma - Di Francesco soddisfatto : "Abbiamo ritrovato la nostra identità" : Eusebio Di Francesco si gode la pesante vittoria contro il Parma nell'ultima gara del girone di andata e guarda avanti. "Nelle ultime due gare ho visto tanta qualità in campo - ha spiegato il tecnico ...

Parma-Roma - Di Francesco : “Abbiamo ritrovato la nostra identità” : PARMA ROMA DI Francesco – Al termine del match vinto al Tardini contro il Parma il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Dazn e di Sky Sport. Ecco cosa ha detto. -> Leggi anche Pagelle Parma-Roma 0-2: highlights e tabellino del match Parma Roma Di Francesco commenta il match “Aver […] L'articolo Parma-Roma, Di Francesco: “Abbiamo ritrovato la nostra ...

Roma : alla Borghesiana trovato 1 - 3 Kg di cocaina - arrestato 44enne : Roma – Quando e’ stato fermato per un controllo su via Avola, dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino l’uomo, alquanto agitato, ha cercato con la mano destra di nascondere qualcosa nello spazio tra la leva del freno a mano ed il sedile del conducente. Gesto non passato inosservato ai poliziotti: l’uomo nascondeva alcuni grammi di cocaina e, nella tasca dei pantaloni aveva 450 euro in ...

[Il retroscena] La letterina di Natale di Juncker. Ecco come Roma e Bruxelles hanno trovato l'accordo : "Il mondo all'incontrario - denunciano i capigruppo delle opposizioni, Marcucci, Pd, e Bernini, Fi, in prima fila - siamo arrivati al punto che la legge più importante dello Stato viene scritta a ...

Trovato l'accordo tecnico tra Roma e Bruxelles sulla manovra : Tra Roma è Bruxelles è stato raggiunto "l'accordo tecnico che sarà passato domani al vaglio dei commissari". E' l'ulteriore precisazione che fanno fonti del Mef sulla trattativa sulla manovra. "Al ...

Manovra - fonti Mef danno l'annuncio : "Trovato l'accordo Roma-Bruxelles" |Ma P. Chigi frena : "Serve riservatezza" : Di Maio: "Sono molto fiducioso: questa Manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che ci abbiamo messo dentro e senza procedura di infrazione".