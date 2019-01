Roma | occupazioni | la nuova lista degli sgomberi | in cima viale del Caravaggio

Roma : proseguono occupazioni - spunta ‘Penicillina 2’ a Tor Sapienza : Roma – Mentre il Campidoglio e la Prefettura pianificano nuovi sgomberi scorrendo la lista degli edifici in cui intervenire con priorita’, l’elenco degli immobili occupati si allunga. Nella zona le chiamano gia’ “la Penicellina 2”, sono le due megastrutture abbandonate in via Cesare Tallone. Siamo a Tor Sapienza , sul lato a ridosso della bretella della A24. È qui che alcune decine di migranti di origini ...

Roma - via allo sgombero dell'ex Penicillina/ Rischio nuove occupazioni - edificio non verrà abbattuto - IlSussidiario.net : Roma, via allo sgombero dell'ex fabbrica di Penicillina. Ultime notizie, Rischio nuove occupazioni, edificio non verrà abbattuto.