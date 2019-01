romadailynews

: Roma: fuggì senza soccorrere minore investito, #denunciato e trovato con armi: Roma – L… - romadailynews : Roma: fuggì senza soccorrere minore investito, #denunciato e trovato con armi: Roma – L… - tenshi355 : @bannamix1 @Paolo__Ferrara @maximello_roma Benissimo.... ma una visita a parenti e a Roma è differente da chi preno… - peterkama : Si trova a Londra dagli anni 80, invece, Vittorio Spadavecchia, ex esponente dei Nuclei armati rivoluzionari: fuggì… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)– L’investimento era avvenuto nella notte del I gennaio, in via Ildebrando della Giovanna, nella zona della Massimina. Un suv di colore bianco avevaun 15enne lasciandolo in terra con numerose fratture ed un trauma cranico, fuggendo viasoccorrerlo.Il ragazzo era stato successivamente soccorso e refertato con una prognosi di 30 giorni. Il conducente, dopo l’investimento, era fuggito via,il malcapitato. Subito sono scattate le indagini degli agenti del commissariato Monteverde, diretto da Mariella Chiaramonte, che con attento lavoro investigativo sono riusciti, poco a poco, a risalire all’re. Il primo elemento preso in esame e’ stato uno specchietto retrovisore staccatosi in occasione dell’investimento e recuperato sul posto, che ha permesso di stabilire il modello dell’auto.Successivamente, ...