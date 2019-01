Roma | danneggia auto carabinieri per riavere soldi droga | arrestato

Roma - bus Atac in fiamme/ Ennesimo incendio : sei auto in sosta danneggiate : incendio bus Atac a Roma oggi, 3 gennaio 2019: danneggiate sei auto in sosta. Pd: 'Urgente occuparsi della manutenzione prima che ci scappi il morto'.

FIRENZE - CAMION IN RETRomaRCIA DANNEGGIA CORRIDOIO VASARIANO/ Ultime notizie - assessore 'Ripensare la ztl' : FIRENZE, CAMION consegne 'pirata' urta e DANNEGGIA colonna del CORRIDOIO VASARIANO: individuato, danno gravissimo. Le parole dell'assessore Giorgetti.

Roma - crolla un muro di Villa Mercede a San Lorenzo : danneggiate auto e moto. FOTO : Roma, crolla un muro di Villa Mercede a San Lorenzo: danneggiate auto e moto. FOTO Il tratto della parete perimetrale, secondo le testimonianze, è venuto giù tutto insieme per diversi metri, almeno una ventina, provocando un forte boato e una nuvola di polvere. Non risultano persone ferite Parole chiave: ...

