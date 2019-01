Rocco Casalino | il M5s attacca Federica Mogherini ma tace sul vergognoso stipendio del

Chicco Testa - la rivolta di Matteo Salvini contro Rocco Casalino : "Cosa è successo dietro le telecamere" : "Rocco Casalino ha dato ai tre capi del governo Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio un cartello con cui farsi fotografare con scritto reddito cittadinanza e quota cento", rivela Chicco Testa, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. Il manager vicino al Pd riporta un particolare

Rocco Casalino - l'omo dell'anno : dodici mesi di gaffe del grillino e una vecchia profezia : Palazzo Chigi, oggi, è attraversato da un paradosso, un corto circuito comunicativo di rara potenza. Se Giuseppe Conte, evitando un' ineluttabile procedura d' infrazione europea, è passato dalla modalità ologramma a quella di statista, il suo merito sta nell' aver saputo comunicare, con quell' aria

Rocco Casalino - Giovanni Minoli : 'Gli feci il provino per il Grande Fratello - cosa ho capito su di lui' : Era come adesso, si capiva che poteva fare politica, aveva una notevole vocazione alla leadership, era intrigante e si dava molto da fare nel costruire e disfare alleanze ". Aveva più leadership lui ...

Giovanni Minoli racconta il provino di Rocco Casalino per il 'Grande Fratello' : Il giornalista: "Era il 2000 ed io Giorgio Gori scegliemmo il cast. Aveva vocazione per la leadership ma era meno intrigante...

Verissimo - Marina La Rosa : 'Rocco Casalino non vive bene il suo passato al Gf. Io molestata' : ' Rocco Casalino vive male il suo passato al Grande Fratello '. Marina La Rosa , ospite di Verissimo , racconta dell'amicizia che ancora la lega all'ex coinquilino nella Casa più spiata d'Italia e ...

Marina La Rosa a Verissimo : le molestie - Pietro Taricone e Rocco Casalino : Verissimo: le parole di Marina La Rosa su Pietro Taricone e Rocco Casalino Marina La Rosa è tornata a parlare del Grande Fratello e in particolare di due ex coinquilini: Pietro Taricone e Rocco Casalino. La “gatta morta” lo ha fatto a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 1 dicembre. L’esperienza nella […] L'articolo Marina La Rosa a Verissimo: le molestie, Pietro Taricone e Rocco Casalino proviene da Gossip ...

Rocco Casalino affida il “controllo” dei ministri all'ex amico di Francesca Pascale : La notizia ha cominciato a circolare venerdì quando Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, ha inviato un messaggio a diversi giornalisti: “Per interviste stampa a ministri e sottosegretari senti i miei 2 responsabili dei rapporti con la stampa”. Il giorno dopo alcuni quotidiani e te

M5s - il retroscena di Augusto Minzolini : Rocco Casalino e la vendetta contro la Lega e Matteo Salvini : Lo psicodramma grillino alla Camera non è ancora consumato del tutto. Anzi. Rocco Casalino sta già pensando alla vendetta contro la Lega . Ha fatto male, l'imboscata dei 36 franchi tiratori sul ...

Down - la verità su Casalino "Così è nato il nuovo Rocco" : L'inviato Mediaset ed ex giornalista di Affaritaliani.it, Enrico Fedocci, spiega l'evoluzione professionale del portavoce del premier, Rocco Casalino e la verità sul video... Segui su affaritaliani.it

Rocco Casalino - quando l’abito fa il monaco. Sette punti per il prototipo di una nuova Italia : Credo interessi poco se Rocco Casalino, il Rupert Everett delle Murge, nella sua sprezzante tirata anti vecchi e down stesse praticando un gioco di ruolo o un imbarazzante coming-out sui personali disgusti tipici di un arrampicatore sociale. Il fatto è che in altri tempi, forse un po’ ipocriti ma certo più educati, certi giudizi non erano neppure pensabili. Dunque, il sintomo di una mutazione antropologica avvenuta nell’italica specie umana, ...

Insulti a disabili e anziani - Rocco Casalino si scusa : "Vedere quel video oggi è un pugno nello stomaco" : Il portavoce del governo: "Ho vissuto sulla mia pelle discriminazione e bullismo. quelle parole non fanno parte della mia natura"