Rischio manovra bis | ecco le clausole ' salva spesa' in campo

Rischio manovra correttiva Il governo si aggrappa alla Bce : Da tempo sia il ministro dell'Economia Giovanni Tria sia il vicepremier Di Maio insistono sul ruolo della Guardia di finanza nell'attuazione della norma. Ma gli eventuali risparmi derivanti dai ...

Rischio RECESSIONE/ Pil e manovra correttiva - il Governo trema in vista delle europee : Le prospettive per l'economia non sono buone e questo potrebbe avere delle conseguenze anche per il Governo nei prossimi mesi precedenti le europee

Manovra grillina a Rischio : il Pd ricorre alla Corte costituzionale : Il Partito democratico ha fatto ricorso alla Corte costituzionale in riferimento all’iter di approvazione della Manovra. “La scelta del conflitto

Qual è il Rischio "occulto" della manovra (secondo la Cgil) : "Il vero grande condono è l'aliquota al 15% sulle partite Iva. Vedrete che molti datori di lavoro chiederanno la partita Iva...

Pensioni e inflazione : aumenti arrivati - ma con la manovra Rischio conguagli : Gli aumenti di pensione che in questi giorni tutti i pensionati si trovano scaturiscono dall’adeguamento delle stesse al tasso di inflazione. Il meccanismo della perequazione incide sul calcolo della pensione e molti pensionati che in questi giorni si recano all’incasso del primo rateo 2019, avranno un trattamento più favorevole, cioè percepiranno di più. Per molti però questo aumento sarà temporaneo o addirittura percepito anche se non ...

Manovra : nel testo finale più tasse - meno investimenti e Rischio crescita : Il compito delle regole approvate definitivamente è quindi di far accelerare l'economia italiana nel 2019 dal +0,6% tendenziale al +1% fissato come nuovo obiettivo dal governo, e non dal +0,9% al +1,...

Manovra : nel testo finale più tasse - meno investimenti e Rischio crescita : L’impianto della Manovra approvata in Parlamento è molto diverso da quello approvato in prima lettura a Montecitorio solo 22 giorni fa. Le modifiche decise dal governo e ratificate nell’esame sprint al Senato non si sono limitate a cambiare il peso complessivo della legge di bilancio. Ma ne hanno modificato gli equilibri interni, a partire dai rapporti fra spesa corrente e investimenti e fra misure espansive e ...

Manovra - tasse locali : un 2019 con il Rischio aumenti : Più tasse per un miliardo di euro. Ecco il prezzo che i contribuenti italiani potrebbero pagare nel corso del 2019 per effetto della decisione del governo di lasciare mano libera a Comuni e Regioni in ...

Manovra - il 9 decide la Consulta ma nessun Rischio esercizio provvisorio : L'obiettivo dei ricorrenti - un pool di avvocati di varia tendenza politica: Caravita, Cecchetti, de Vergottini, Falcon, Lucarelli, Onida, Randazzo - è focalizzato tutto sul rapporto tra governo e ...

Manovra - l'irritazione di Mattarella : a Rischio il decretone con Quota 100 e Reddito di cittadinanza : La "bacchettata" è quasi certa, anche perchè invocata da tutta l'opposizione. Nel consueto discorso del 31 dicembre, il capo dello Stato Sergio Mattarella lancerà un richiamo alle forze di governo perchè non si ripeta più l'iter legislativo della Manovra, che ha visto di fatto il Parlamento semplice

La manovra cambia i Pir e mette a Rischio il risparmio delle famiglie : Milano. Un emendamento alla legge di Stabilità, proposto dal deputato della Lega Giulio Centemero, e approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, punta a introdurre l'obbligo di destinare il 3 per cento dei capitali raccolti dai Pir – Piani individuali di risparmio – al segmento Aim di Piazza

Troppa pressione fiscale e Rischio recessione : i punti deboli della manovra : Secondo Giuseppe Pisauro, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il testo aggiornato dopo il confronto con...

Manovra - Upb : pressione fiscale aumenta al 42 - 5% - Rischio recessione nel 2019 : Raddoppio Ires per no profit vale 434 milioni in 3 anni Secondo la relazione tecnica al maximemendamento, il raddoppio dell'Ires per il mondo del no-profit dal 12 al 24% - misura su cui il governo ha ...

Manovra - Upb : resta Rischio deviazione regole Ue - crinale pericoloso : Roma, 27 dic., askanews, - La nuova versione della Manovra resta 'comunque soggetta a un rischio di deviazione significativa rispetto alle regole europee, inclusa la flessiblità per investimenti. ...