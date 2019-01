ilfogliettone

: Rimosse centinaia di pagine e account Facebook: 'Dietro c'e' la Russia' - - ilfogliettone : Rimosse centinaia di pagine e account Facebook: 'Dietro c'e' la Russia' - -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)ha rimosso 364 trache facevano parte di una campagna di disinformazione condotta da dipendenti dell'agenzia di stampa russa Sputnik, che ha coinvolto i Baltici, l'Asia Centrale e i Paesi centro-orientali europei. Con un post sul suo blog,ha spiegato che formalmente si trattava did'informazione indipendenti con articoli su politica ed economia. In realta', sulle quellesi leggevano spesso articoli contro la Nato e a favore di movimenti di protesta. Quasi 800.000 persone seguivano le. Separatamente, grazie alle segnalazioni delle forze dell'ordine statunitensi, sono stati rimossi anche 107 tra, gruppi esu, insieme a 41su Instagram, attivi in una campagna di disinformazione in Ucraina con una metodologia simile a quella messa in atto, durante le elezioni presidenziali statunitensi, ...