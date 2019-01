Rigopiano | padre vittima | Quella petizione non è mia

Rigopiano - Salvini : “Ho detto al padre di Stefano di non pagare la multa per i fiori” : “Ho incontrato il papà a Rigopiano che 2 anni fa ha perso Stefano. Gli ho detto di non pagare, non si può essere multati o rischiare carcere perché si portano fiori in memoria del figlio! Se burocrazia o legge prevedono questo, vedremo di cambiarle“: queste le parole del ministro Matteo Salvini, in riferimento ad Alessio Faniello, padre di una delle vittime della tragedia di Rigopiano. L’uomo ha ricevuto una multa di 4.500 euro ...

#Rigopiano : multato il padre di una delle vittime per aver messo dei fiori : La zona colpita dalla valanga che il 18 gennaio 2017 colpì l’Hotel Rigopiano è sotto sigilli. Alessio Faniello, padre di Stefano, una delle vittime, è stato multato e condannato con decreto penale dal gip del Tribunale di Pescara a pagare una multa di 4.550 euro per aver violato i sigilli per portare i fiori sul luogo della tragedia. L’uomo ha dichiarato sulle pagine de Il Quotidiano.net: “Sono disgustato. A Pasquetta lì c’era ...

Rigopiano - il padre di una vittima : "Mi hanno condannato perché portavo i fiori dove è morto mio figlio" : "Ha detto bene il mio avvocato: è arrivata la prima condanna per la strage. Solo che riguarda il padre di una vittima", non si dà pace Alessio Feniello, padre di Stefano, il 28enne morto nella tragedia dell'Hotel di Rigopiano. Un giudice l'ha condannato a pagare 4.550 per aver violato i sigilli sul posto della strage. La ragione? Voleva semplicemente portare i fiori sul posto dove suo figlio ha perso la vita. Sulle pagine de La ...

Rigopiano - padre di una vittima multato per violazione sigilli : “Portavo fiori a mio figlio. Al magistrato dico farò carcere” : Aveva sperato a lungo che il figlio Stefano, 29 anni, si fosse salvato dalla massa di neve e macerie che collassò sull’hotel Rigopiano. Ma il ragazzo, dato per sopravvissuto, fu una delle 29 vittime. Alessio Feniello da allora non si è mai dato pace ed è stato con forza sempre in prima fila per avere giustizia. Oggi su Facebook pubblica un durissimo post in cui racconta di essere condannato dal gip di Pescara a pagare una multa di 4.550 ...

