Rigopiano | 2 anni dalla tragedia | oggi è il giorno della commemorazione delle vittime

Valanga Hotel Rigopiano : 2 anni dalla tragedia - Di Maio e Salvini alla commemorazione : Questa mattina, a 2 anni dalla tragedia di Rigopiano, i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini parteciperanno alla commemorazione delle 29 vittime: dopo una preghiera nei pressi del totem dell’Hotel, parteciperanno alla messa che verrà celebrata dall’arcivescovo della diocesi Pescara-Penne Tommaso Valentinetti nella chiesa di Farindola. L'articolo Valanga Hotel Rigopiano: 2 anni dalla tragedia, Di Maio e Salvini alla ...

Due anni fa la tragedia di Rigopiano : ecco i fatti e le immagini di ciò che accadde in quelle drammatiche ore dopo la valanga : 1/75 LaPresse/Mario Sabatini ...

Rigopiano - due anni dopo quella maledetta valanga : il ricordo di chi ha scavato tra le macerie : Il racconto di Giuseppe Romano, direttore centrale per le emergenze all'epoca della tragedia che costò la vita a 29 persone...

Rigopiano - due anni fa la tragedia che vide la morte di 29 persone : Pescara - Prima si arrese il gatto delle nevi, lasciando andare avanti le turbine dei pompieri, poi ad un certo punto la neve era cosi' abbondante, la tormenta cosi' violenta, le ramaglie, gli alberi divelti e le pietre sulla strada cosi' tante, che fu possibile procedere solo a piedi. Ci vollero 20 ore perché l'intera macchina dei soccorsi raggiungesse Rigopiano e l'hotel sepolto dall'enorme slavina staccatasi ...

Tragedia hotel Rigopiano - due anni fa la valanga che fece 29 vittime - Sky TG24 - : Nel pomeriggio del 18 gennaio 2017, una valanga di neve travolse il resort ai piedi del Gran Sasso provocando 29 morti e 11 superstiti. Dopo 24 mesi, sono due i filoni d'indagine su cui lavora la ...

Anniversario della valanga di Rigopiano - geologi : “Importante ascoltare gli esperti prima delle tragedie” : Due anni fa una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal Monte Siella, appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse l’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, provocando 29 vittime. In occasione del secondo Anniversario dalla tragedia più grave causata da una slavina in Italia dal 1916, e dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il nostro Paese – rispettivamente l’evento sismico ...

La campagna elettorale in Abruzzo entra nel vivo. Salvini a Rigopiano per l'anniversario della tragedia : "Subito 10 milioni e legge ad hoc" : Matteo Salvini dovrebbe recarsi a Rigopiano, in Abruzzo, venerdì prossimo in occasione dell'anniversario della tragedia avvenuta due anni fa. Secondo quanto riferiscono fonti leghiste, il ministro dell'Interno, che si è speso per ottenere i fondi a sostegno dei familiari delle 29 vittime della valanga, intende recarsi sul posto il 18 gennaio compatibilmente con gli impegni di governo. In Abruzzo, il 10 febbraio si vota per le ...