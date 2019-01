Regno Unito | rallentano le vendite nel mese di dicembre

Brexit : 5 scenari possibili per Regno Unito e UE : Il cosiddetto 'no deal': se non passa la sfiducia a May e non si trova un'alternativa, l'iter prevede un'uscita senza accordo la sera del 29 marzo 2019 con il rischio di un terremoto su economia, ...

Regno Unito - giovane calciatrice muore improvvisamente : aveva la febbre : Il mondo del calcio inglese è sotto choc. Molly Webb faceva parte della squadra dei Loughborough Foxes. Domenica è morta dopo aver manifestato sintomi simil-influenzali.Continua a leggere

Clarks non produrrà più scarpe nel Regno Unito - scrive il Telegraph : Clarks, lo storico marchio di scarpe che ha contraddistinto il look dei giovani di sinistra nel Sessantotto, intende non produrre più nel Regno Unito. La società fondata nel 1825 dai fratelli Cyrus e ...

Brexit - le reazioni europee : Regno Unito rischia uscita brutale dall’Ue : L'Unione europea e i suoi Stati membri stimano che il rifiuto da parte del Parlamento britannico dell'accordo per la Brexit tra Londra e Bruxelles pone il Regno unito a rischio di una brutale uscita dall'Ue. "Esorto il Regno unito a chiarire le sue intenzioni al più presto possibile. Non rimane molto tempo", ha commentato il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. "L'accordo sul ritiro è un compromesso equo e rappresenta il miglior ...

Regno Unito - prezzi di fabbrica crescono a ritmo più lento : Frenano i prezzi alla produzione nel mese di dicembre. Secondo l' Ufficio Nazionale di Statistica, ONS, , l'indice dei prezzi alla produzione, output, è sceso dell'1% mensile seppur a un ritmo più ...

Mercato immobiliare del Regno Unito sempre più caro : L'ultima indagine condotta dall' Office for National Statistics, ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide , evidenzia per novembre un aumento dei prezzi delle case del ...

Regno Unito - inflazione dicembre in linea con le attese : In moderata flessione l'inflazione nel Regno Unito. Lo rileva l' Office for National Statistics, ONS, , spiegando che i prezzi al consumo, nel mese di dicembre, hanno registrato un incremento del 2,1% ...

Brexit - cosa succede ora nel Regno Unito? : (foto: Jack Taylor/Getty Images) Il 15 gennaio il parlamento inglese ha bocciato l’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea proposto dal primo ministro Theresa May. I voti contrari sono stati 432, di cui 118 “no” da parte di deputati dello stesso partito di May: in totale sono quasi il doppio rispetto a i voti favorevoli. In quelle ore nelle piazze sfilavano cittadini inglesi con il cappello coi colori della Union Jack – la ...

Sir : principali notizie dall'Italia e dal mondo. Regno Unito - il giorno della verità sul Brexit. La Polonia ricorda il sindaco di Danzica : La Gazeta Wyborcza parla di 'delitto politico', maturato nel 'clima di odio e di ostilità' che segna la politica polacca di oggi. Il sindaco era uno dei politici più popolari del Paese, che si ...

Scorte di latte - pomodori e medicine : così il Regno Unito si prepara alla Brexit : Al Sainsbury’s di Wilson Road, cinque minuti da Victoria Station, una signora di mezza età spinge un carrello pieno di lattine di cereali, cornflakes, bibite, prugne secche e latte di cocco. Stampa un sorriso largo e si avvia alla cassa quando le chiediamo se anche lei stia facendo la scorta per affrontare la Brexit....

Scorte di latte - pomodori e medicine : così il Regno Unito si prepara alla Brexit : ... stanno facendo migliaia di sudditi di Sua Maestà, che temono che, quando Londra uscirà dalla Ue, in un attimo ci saranno scaffali vuoti, scarsità di medicine, cibo razionato e un'economia ...

PS4 domina le classifiche software del 2018 nel Regno Unito : Il 2018 è stato un anno molto fruttuoso per l'intera industria videoludica in Inghilterra, che ha generato introiti superiori a quelli di musica e film combinati. Come riporta Gamingbolt, le classifiche del 2018 stilate da GfK e UKIE ci dicono che PS4 ha dominato le vendite software nel Regno Unito, pensate che il 48% di tutti i titoli venduti in versione fisica sono per l'ammiraglia Sony. Nintendo Switch non ha ottenuto grandi numeri ma ...

Brexit : Tajani - con uscita Regno Unito senza accordo danni all'economia : ... gli stessi britannici hanno calcolato un danno pari al 9 per cento del Pil della Gran Bretagna, e un'uscita senza accordo non farebbe bene neanche alla nostra economia. Dobbiamo lavorare perché ...

Theresa May : Brexit - il no deal rischia di distruggere il Regno Unito : La premier in Parlamento alla vigilia del decisivo voto di martedì sera: «Questo è l’unico accordo possibile se vogliamo garantire l’uscita dalla Ue. Se domani l’accordo è approvato, avremo due anni per negoziare gli accordi commerciali con la Ue. In caso contrario non ci sono garanzie»...