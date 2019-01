Reddito e quota 100 | come è cambiato il testo rispetto al contratto di governo

Salvini rifiuta il cartello spot con la scritta Reddito di cittadinanza e si fa fotografare solo con Quota 100 Video : Agenzia Vista, Salvini rifiuta cartello reddito cittadinanza che gli porge Casalino e si fa foto solo con Quota 100 Il ministro dell'Interno, Mateo Salvini, nella foto di rito al termine della ...

Reddito e quota 100 - istruzioni per l'uso. Primi pagamenti : aprile : 320 mila nuclei familiari, di cui 164 mila stranieri, beneficeranno del Reddito di cittadinanza. Nel triennio potrebbero esserci un milione di 'nuovi' pensionati, i privati da aprile, gli statali da ...

Ok a Reddito di cittadinanza e quota 100 - i vicepremier : «È la svolta storica» : Di mattina l'ultima vertice fiume, di pomeriggio il consiglio dei ministri che dura venti minuti, poi la conferenza stampa di quasi un'ora. Dopo sette mesi Luigi Di Maio, Giuseppe Conte...

Quota 100 pensioni e Reddito di cittadinanza : cosa sono le clausole di salvaguardia : Nel 'decretone' sono state inserite le clausole di salvaguardia, che serviranno a garantire l'equilibrio dei conti per l'attuazione di queste due misure, una sorta di 'paracadute' messo a punto dalla Ragioneria Generale dello Stato. Secondo Francesco Boccia, deputato Pd e candidato alla segreteria del Pd le clausole di salvaguardia sono però 'illegittime': "Non consentiremo di firmare altre cambiali sulla pelle degli italiani"Continua a leggere

Reddito e quota 100 - cosa non ci convince : A preoccupare di più è il Reddito di cittadinanza. quota 100, l’anticipo dell’uscita dal lavoro voluto dalla Lega come (finto) scalpo della legge Fornero, è infatti un esperimento triennale. Potrebbe coinvolgere potenzialmente un milione di persone fra 2019 e 2021. Matteo Salvini lo definisce come il “primo mattoncino per smontare la loro riforma”, riferendosi a quella di Elsa Fornero e Mario Monti, senza ricordare che quella legge ha restituito ...

Decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100 : cosa prevede - : Le regole fissate dal testo bandiera del governo guidato da M5s e Lega sul beneficio per chi è disoccupato e in materia pensionistica

Pensioni quota 100 e Reddito di cittadinanza : videoforum alle 12.30 : Potete porre le vostre domande ai nostri esperti sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore alla pagina https://www.facebook.com/ilsole24ore/...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - decreto approvato : ecco i punti chiave : “In poco più di 20 minuti il Consiglio dei ministri ha deciso di fondare un nuovo welfare state in Italia che aiuta le persone in difficoltà”: con queste parole il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato alla folla dei giornalisti il decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100, approvato nella serata di ieri, 17 gennaio 2019. Un giorno che lo stesso di Maio ha definito storico. Un provvedimento che si attendeva da tempo, perché in realtà ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - ecco come funzionano : Dopo il vertice di maggioranza di ieri, il Consiglio dei Ministri ha varato il «decretone» cha dà il via a Quota 100 e Reddito di cittadinanza (RdC). Il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno spiegato le novità dei proveddimenti che partiranno ad aprile con risorse pari a 22 miliardi di euro. Quota 100 Per il triennio 2019-2021 si potrà andare in pensione in via sperimentale con un'età di 62 anni e 38 anni di ...

Perché il decreto su Reddito di cittadinanza e quota 100 non esclude una manovra bis : Ecco le due misure bandiera del governo gialloverde. Esulta il M5s: "Si chiude un cerchio". Ma il rischio di una manovra bis...

Reddito E QUOTA 100/ Le 2 incognite - e i numeri - che minacciano Salvini e Di Maio : C'è il decreto con il Rdc e QUOTA 100. Ne saranno beneficiati 6 milioni di cittadini. Tutto andrà bene fino a giugno, poi le cose potrebbero cambiare

Arrivano Reddito e quota 100 : "Quei soldi - spiega Di Maio - si devono iniettare in economia, i cinque milioni di fruitori meritano aiuto, ma è una misura importante anche dal punto di vista economico". Dopo l'accettazione, il ...

Reddito cittadinanza e Quota 100 - ecco come funzionano - : Si introduce un meccanismo volto a garantire l`inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al ...

Ok a Reddito di cittadinanza e quota 100 - i vicepremier : 'È la svolta storica' : E ancora, spiega Di Maio, si stimolerà l'economia perché 'chi non spenderà entro il mese i soldi con la card li perderà'. E si è posto rimedio sul tema dei disabili, su cui la Lega aveva alzato ...