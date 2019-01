Reddito di cittadinanza | presentato il decreto che fissa le regole per i richiedenti

Niente foto con il Reddito di cittadinanza - Salvini non ci mette la faccia fino in fondo : Il Cdm è finito, Salvini, Di Maio e Conte sono visibilmente soddisfatti, naturalmente sorridenti perché prendono forma le due misure chiave del Contratto di Governo. Il decretone è l'emblema del pensiero del Governo del cambiamento, il simbolo dell'alleanza Gialloverde. L'attacco del leader leghista ai vecchi nemici, Monti e Fornero, è la ciliegina.Raccontano il provvedimento con le slide, poi arrivano le foto di rito ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - decreto approvato : ecco i punti chiave : “In poco più di 20 minuti il Consiglio dei ministri ha deciso di fondare un nuovo welfare state in Italia che aiuta le persone in difficoltà”: con queste parole il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato alla folla dei giornalisti il decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100, approvato nella serata di ieri, 17 gennaio 2019. Un giorno che lo stesso di Maio ha definito storico. Un provvedimento che si attendeva da tempo, perché in realtà ...

Giorgia Meloni pronta a referendum per abrogare il Reddito di cittadinanza : "Una follia" : Fratelli d'Italia vuole raccogliere le firme per un referendum abrogativo sulla "follia del reddito di cittadinanza". A darne notizia, su Libero, raccogliendo proprio l'appello del quotidiano, è la presidente Giorgia Meloni."Fratelli d'Italia raccoglie l'appello del direttore di Libero quotidiano: siamo pronti a promuovere un referendum per abrogare, in tutto o in parte, la follia del reddito di cittadinanza e a costituire i comitati per ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - ecco come funzionano : Dopo il vertice di maggioranza di ieri, il Consiglio dei Ministri ha varato il «decretone» cha dà il via a Quota 100 e Reddito di cittadinanza (RdC). Il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno spiegato le novità dei proveddimenti che partiranno ad aprile con risorse pari a 22 miliardi di euro. Quota 100 Per il triennio 2019-2021 si potrà andare in pensione in via sperimentale con un'età di 62 anni e 38 anni di ...

Reddito di cittadinanza - tutte le informazioni utili : come - quando e dove fare domanda : Sito online da marzo. Il Reddito si potrà richiedere alle Poste, sia direttamente all'ufficio postale sia in via telematica...

Reddito di cittadinanza spiegato in 10 punti chiave : varrà 780 euro mensili : Le risorse per potere garantire le coperture finanziare per il Rdc (Reddito di cittadinanza) sono state stanziate dalla legge di bilancio:?7,1 miliardi complessivi solo per l'anno in corso. I dettagli operativi sono invece contenuti nel decreto legge varato dal Consiglio dei ministri ieri 17 gennaio. Esaminiamo i principali punti chiave che riguardano questa forma di tutela contro la povertà.

Pensioni e Reddito di cittadinanza - passa il DL sulla Q100 - sull'APE e sull'Opzione Donna : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 gennaio 2019 vedono arrivare l'importante conferma del decreto legge sul pacchetto Pensioni e sul reddito di cittadinanza. Nel Consiglio dei Ministri di ieri sera il Governo ha infatti approvato le disposizioni urgenti con le quali si attuano la quota 100 ed il reddito di cittadinanza, oltre alle altre misure collegate al cosiddetto "pacchetto Pensioni". Tra le novità del testo, anche un nuovo articolo ...

Di Maio - Reddito di cittadinanza da matti : tetto ai contanti - obbligo di spesa e paletti - cosa non sapete : Ogni promessa è (un) debito. L' impegno elettorale ieri sera si è trasformata in realtà, e vale circa 6 miliardi di nuovo debito sui conti pubblici. Dal prossimo 1 aprile arriverà, infatti, il famoso reddito di cittadinanza (18 mesi rinnovabile per un altro anno e mezzo dopo una pausa di almeno 1 me

Perché il decreto su Reddito di cittadinanza e quota 100 non esclude una manovra bis : Ecco le due misure bandiera del governo gialloverde. Esulta il M5s: "Si chiude un cerchio". Ma il rischio di una manovra bis...

Reddito di cittadinanza - i soldi su una card : ma quelli non spesi tornano allo Stato : In caso contrario, i soldi torneranno al fondo del ministero dell'Economia dai quali provengono. Non è l'unica novità. Tutti i movimenti della carta , che sarà emessa da Poste, dovranno essere ...

Reddito di cittadinanza - ne avranno diritto 5 milioni di italiani : Partirà il 1° aprile. Assegni da 780 euro per single e 1300 per famiglia Per ricevere il bonus bisognerà firmare un patto per lavorare e accettare un'offerta dopo 18 mesi di sussidi

Reddito di cittadinanza : come funziona - requisiti e beneficiari : Grazie all’approvazione del decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri, il Reddito di cittadinanza è stato varato. Il provvedimento simbolo della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle prevede un sussidio destinato a chi si trova al di sotto della soglia di povertà assoluta. Vediamo, di seguito, come funzionerà il Reddito di cittadinanza, come richiederlo e chi potrà beneficiarne. Reddito di cittadinanza: cos’è e come ...