Reddito di cittadinanza | la trappola per chi non spende tutto il sussidio | quanto

Reddito di cittadinanza - la scoperta della meloniana nel campo rom : quanti intascheranno 780 euro al mese : C'è grande attesa per l'arrivo del Reddito di cittadinanza nel campo rom di via Germaniano a Torino. A documentare l'entusiasmo dei residenti nel campo nomadi è stata la deputata di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, che ha fatto un giro tra le baracche e ha provato a parlare con alcuni degli abi

Matteo Renzi : “Reddito cittadinanza non è di sinistra - Italia fondata su lavoro e non su sussidi” : Per l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, il Reddito di cittadinanza non è una misura di sinistra e non combatte la povertà: "Noi siamo una Repubblica democratica fondata sul lavoro, non sul sussidio. Penso che per colpa di misure come queste, che tolgono risorse a investimenti e lavoro, andremo in recessione".Continua a leggere

ESCLUSIVA Sen. Barbaro - Lega - : "Quota 100 e Reddito di cittadinanza? Volontà del Governo di sostenere il welfare" : ... di aiutare gli italiani e le famiglie che sono state penalizzate dalla crisi economica e finanziaria che ha colpito il mondo e dalla Volontà di abdicare nel difendere i propri diritti da parte del ...

Reddito di cittadinanza - richiesta il 5 marzo per incassare il 30 aprile : Tempi strettissimi per l’avvio del Reddito di cittadinanza che dal 5 marzo si potrà richiedere alle Poste, presso i Caf accreditati e in via telematica qualche giorno prima (un sito ad hoc sarà predisposto a febbraio). Per la macchina amministrativa ci sono numerose criticità...

I rom pronti per il Reddito di cittadinanza : "Lo chiederemo anche noi" : Il reddito di cittadinanza è stato varato con il decretone presentato da Conte, Salvini e Di Maio ieri sera. Il sussidio da 780 euro di fatto andrà anche agli stranieri residenti in Italia da dieci anni di cui gli ultimi due consecutivi. Di fatto l'assegno potrà esser chiesto anche dai Rom che si preparano a far la fila ai centri per l'impiego per ottenere il sussidio grillino. E in questo quadro emerge la testimonianza raccolta dalla deputata ...

Giorgia Meloni a Libero : "FdI - comitati per eliminare il Reddito di cittadinanza" : Gentile direttore, accolgo il Suo appello a promuovere un referendum contro il reddito di cittadinanza e Le annuncio che Fratelli d' Italia è pronta a costituire i comitati per la raccolta delle firme per abrogare questo pessimo provvedimento. Non abbiamo ancora visto il testo definitivo del decreto

Reddito di cittadinanza? “Raccolta firme - abrogare” : da esponenti Pd a Fi e FdI - fronte per referendum contro i poveri : Una “truffa”, tutta “fuffa mediatica e controproducente”. Una “patacca”. In una parola: da abolire il prima possibile. Le opposizioni, capitanate da esponenti del Partito democratico, hanno avuto questa idea per contrastare il Reddito di cittadinanza del Movimento 5 stelle: raccogliere le firme per cancellare la legge. Poco importa se ancora non è entrata in vigore, loro sono già pronti a mobilitarsi: raccolte ...

Reddito di cittadinanza : con l'ok al decreto legge non cambia la platea : L'approvazione del decreto legge sul cosiddetto pacchetto pensioni da parte del governo dà l'atteso via libera anche al Reddito di cittadinanza, la nuova misura di welfare che promette di intervenire sulle situazioni di maggior disagio della popolazione e che dovrebbe sostenere anche l'economia del Bel Paese. Secondo quanto indicato dal governo all'interno del testo definitivo, non cambierà infatti la platea dei potenziali beneficiari che resta ...

Manovra : Confindustria Vicenza - Reddito cittadinanza misura assistenziale (2) : (AdnKronos) - "Inoltre, vediamo segnali di estrema debolezza sul fronte delle politiche attive, sia sul lato della formazione, tema quasi dimenticato, sia su quello degli sgravi, come può essere la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro”, sottolinea ancora. “Infine - conclude il Presidente di Confin

Manovra : Confindustria Vicenza - Reddito cittadinanza misura assistenziale : Vicenza, 18 gen. (AdnKronos) - “Il reddito di cittadinanza, misura che va ben oltre il sacrosanto sostegno al reddito per le persone in situazione di estremo bisogno, si presenta con le modalità che temevamo, ovvero come una misura prettamente assistenziale. La nostra posizione è sempre stata chiara

Che cos’è il Reddito di cittadinanza del Governo : Il reddito di cittadinanza introdotto dal Governo non è un vero e proprio reddito di cittadinanza ma una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Chi ha diritto ad accedere al reddito, quanto dura, come funziona, come si riceverà l'assegno, come si potrà spenderlo e quali sono le sanzioni per chi dichiara il falso.Continua a leggere

?Reddito di cittadinanza 2019 : Giorgia Meloni “presto Referendum abrogativo” : Reddito di cittadinanza 2019: Giorgia Meloni “presto Referendum abrogativo” Reddito di cittadinanza e Quota 100 approvate sotto forma di decreto dall’esecutivo in carica giovedì 17 gennaio 2019. Le reazioni non si sono fatte attendere. Alle parole di fuoco dell’ex ministro Fornero più incentrate sulla materia previdenziale, si è presto aggiunta apertamente critica la posizione di Giorgia Meloni. La rappresentante di Fratelli ...