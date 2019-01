Reddito di Cittadinanza | come funziona e a chi spetta ...

Casalino dà a Salvini il cartello con la scritta “Reddito di cittadinanza” e lui reagisce così : imbarazzo prima della foto : È il momento della foto di rito dopo il via libera al provvedimento che contiene le due riforme più importanti per Lega e 5 stelle: reddito di cittadinanza e quota 100. Al termine del consiglio dei ministri sono state illustrate le slide del “decretone” in una conferenza stampa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier. Quando è tutto pronto per lo scatto finale, Rocco Casalino si avvicina a Matteo Salvini ...

Reddito di cittadinanza : via web - Caf - Poste e sportelli Inps per chiedere il sussidio : Il Reddito di cittadinanza ha rappresentato sempre il provvedimento principale della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, elemento chiave per fornire una risposta estremamente concreta agli elettori pentastellati che hanno creduto nel progetto Di Maio. Relativamente a questa misura, il cui avvio è previsto dallo stesso decreto che ha dato il via libera anche a quota 100 e già varato dal Cdm, le risorse sono state già reperite attraverso ...

Giorgia Meloni prepara un referendum per abrogare il Reddito di cittadinanza : Giorgia Meloni ha raccolto l'appello del direttore di Libero quotidiano, che ha definito il reddito di cittadinanza "una sceneggiata napoletana basata sulla distribuzione di prebende a cani e porci": "Siamo pronti a promuovere un referendum per abrogare, in tutto o in parte, la follia del reddito di cittadinanza e a costituire i comitati per la raccolta delle firme per abolire questo pessimo provvedimento", ha detto la leader di Fratelli ...

Sono 5 milioni i beneficiari dei Reddito di cittadinanza. Cosa sapere : Articolo aggiornato alle ore 11,40 del 18 gennaio 2018*. Il reddito di cittadinanza e 'Quota 100' Sono contenuti in un decreto di 27 articoli approvato dal Consiglio dei ministri. Di questi 13 articoli riguardano la misura voluta dal M5s. Ecco Cosa prevedono dalle risorse a disposizione all platea dei beneficiari fino alle sanzioni per i 'furbetti'. Quando parte e quanto vale Il reddito di cittadinanza, così come le pensioni di ...

Ok a Reddito di cittadinanza e quota 100 - i vicepremier : «È la svolta storica» : Di mattina l'ultima vertice fiume, di pomeriggio il consiglio dei ministri che dura venti minuti, poi la conferenza stampa di quasi un'ora. Dopo sette mesi Luigi Di Maio, Giuseppe Conte...

Quota 100 pensioni e Reddito di cittadinanza : cosa sono le clausole di salvaguardia : Nel 'decretone' sono state inserite le clausole di salvaguardia, che serviranno a garantire l'equilibrio dei conti per l'attuazione di queste due misure, una sorta di 'paracadute' messo a punto dalla Ragioneria Generale dello Stato. Secondo Francesco Boccia, deputato Pd e candidato alla segreteria del Pd le clausole di salvaguardia sono però 'illegittime': "Non consentiremo di firmare altre cambiali sulla pelle degli italiani"Continua a leggere

Reddito di cittadinanza a 5 milioni di persone sotto soglia povertà : Il Reddito di cittadinanza è una misura di reinserimento nel mondo del lavoro che serve ad integrare i redditi familiari. Obiettivi " Viene introdotto dal Governo allo scopo di migliorare l'incontro ...

Luciano Fontana : "Il Reddito di cittadinanza si risolverà in un enorme spreco di denaro pubblico" : "Andrei cauto, di svolte epocali ne sono state annunciate tantissime, il governo doveva fare questi due provvedimenti". Ma se per le pensioni, spiega il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, "si tratta di una misura temporanea, per il r

Reddito di cittadinanza - Le auto che impediscono lerogazione del sussidio : Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera latteso decreto legge contenente disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza, alcune delle quali interessano i nuclei familiari con vetture piuttosto recenti e box auto. Ecco i dettagli.Le semestrali. Dallarticolo 2 del "decretone" si apprende infatti che, tra i vari requisiti del nucleo, nessun componente [] deve essere intestatario o avente piena disponibilità di vetture ...

Reddito di cittadinanza : le ultime novità dopo l'ok al decreto : ... a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro", nelle slide con le quali il Governo ha presentato il provvedimento, esso diventa " una misura di reinserimento nel mondo del lavoro ...

Se per Boschi e PD deridere i poveri sul Reddito di cittadinanza significa fare opposizione : ?Dice Di Maio che col reddito di cittadinanza da oggi cambia lo Stato Sociale. La colonna sonora infatti diventa “Una vita in vacanza”» ha twittato ieri l'ex ministra Maria Elena Boschi per attaccare il nuovo reddito di cittadinanza carato dal governo. E in quella frase, seppure breve, ci sono tutti gli errori del PD degli ultimi anni.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : previsti più di 4 miliardi di euro oltre ai fondi per il Rei : È stato approvato dal Governo l’attesissimo decreto su pensioni e Reddito di cittadinanza. Stiamo parlando, in particolar modo, della misura economica destinata a determinate fasce della popolazione che si trovano in particolari condizioni economiche o sotto la soglia della povertà. Per poter accedere al Reddito di cittadinanza sono previsti diversi requisiti. Infatti, dalle tabelle rese note dal Governo nella giornata di ieri 17 gennaio, sono ...

Decretone - Governo : platea Reddito Cittadinanza non cambia : 5 mln : Roma, 18 gen., askanews, - La platea del reddito di cittadinanza 'non cambia': i beneficiari sono 5 milioni. E 'circa 1 milione 800 mila famiglie ne hanno diritto'. Lo precisano fonti di palazzo Chigi,...

Che sinistra è quella che chiama animale da divano chi spera nel Reddito di cittadinanza? : ... il lato che probabilmente mi sta maggiormente a cuore, perché il tema dei diritti per me è essenziale,, ma che si occupa anche di creare soluzioni per il mondo del lavoro. Perché fare opposizione a ...