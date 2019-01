Rally - Mondiale 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

Mondiale Rally - Svelata la Hyundai i20 Coupé WRC : Dopo il teaser dei giorni scorsi, ecco finalmente nella sua interezza la nuova Hyundai i20 Coupé WRC Plus che prenderà al prossimo Mondiale Rally 2019. Come si poteva già intuire, seppur con la stessa base di colori, la nuova livrea della i20 è decisamente più aggressiva e interpreta perfettamente i sentimenti di tutto il team che vuole mettere le mani sul titolo Mondiale, dopo sei tentativi andati a vuoto.Tutti lavorano nella stessa direzione. ...

Mondiale Rally - Ecco la nuova Citroën C3 WRC 2019 : Svelata oggi la nuova Citroën C3 WRC Plus che prenderà parte al Mondiale Rally 2019. La nuova livrea celebra il secolo di storia del costruttore francese e sfoggia sulle fiancate il marchio Red Bull che torna tra i partner principali insieme agli storici supporter Total e Michelin.Un traguardo da festeggiare. Per celebrare il centenario del marchio, la Citroën ha pensato di realizzare questa nuova livrea molto particolare: sul tetto della C3 ...

Mondiale Rally - In anteprima la livrea della Hyundai i20 Coupé : Piccola anticipazione da parte della Hyundai che, questa mattina, ha usato i suoi canali social per svelare parte della sua nuova livrea che caratterizzerà la i20 Coupé WRC Plus nel Mondiale Rally 2019. Seppur i colori appaiano simili a quelli che hanno contraddistinto finora le i20 del team di Alzenau, la livrea generale vede qualche piccola modifica nell'uso del rosso e del blu, oltre che a una più massiccia presenza del nero. Per il ...

La Dakar nel Mondiale cross country Rally dal 2020? Trattative in corso tra la FIM e l’organizzazione del raid : Potrebbe non essere un’utopia l’approdo della Dakar, dal 2020, nel calendario del Mondiale cross country rally. L’uomo che sta tentando una simile impresa risponde al nome di Jorge Viegas, che è in questi giorni a Lima per cercare di dar vita alla sua idea, forse non così pazza. Dalle pagine di Marca emerge una chiara visione da parte del numero uno della FIM in relazione al suo viaggio in Perù: “Non è un caso. Per prima ...

Mondiale Rally - Loeb correrà con la Hyundai nel 2019 : Le indiscrezioni delle ultime ore hanno trovato oggi conferma ufficiale: Sébastien Loeb torna a correre nel Mondiale Rally e lo farà insieme alla Hyundai Motorsport. Nel 2019 correrà 6 gare, la prima a Monte Carlo.In aggiornamento...

Mondiale Rally - Ogier campione per la sesta volta : Ci si aspettava un Rally dAustralia ricco di colpi di scena e così è stato. A vincere lultima gara del Mondiale è stato Jari-Matti Latvala: grazie al successo odierno, il pilota finlandese ha dato la possibilità alla Toyota di poter festeggiare il titolo costruttori dopo appena due anni dal rientro nella competizione. Ott Tänak e Thierry Neuville hanno gettato alle ortiche le loro speranze di lottare per il titolo piloti, ritirandosi dalla ...

Rally Wrc Australia - balzo di Tanak; Ogier - 6° - vede il mondiale : Atto di forza di Ott Tanak che balza in testa al Rally d'Australia. Prova d'orgoglio dell'estone della Toyota che vince 6 speciali delle 10 in programma nella seconda giornata e va al comando dell'...