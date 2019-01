Quelli che il Calcio – Tra gli ospiti della prossima puntata anche Manuel Agnelli

Quelli che il calcio - il trionfo di Simona Ventura? La voce pazzesca che terremota Rai 2 : Periodo d'oro per Simona Ventura. Non solo il ritorno imminente su Rai 2 con The Voice of Italy. Stando ai rumors, infatti, pare che Viale Mazzini - o meglio, Carlo Freccero, direttore della seconda rete - le voglia affidare anche la conduzione di Quelli che il calcio. Insomma, dopo Temptation Islan

Perché i cibi "extra Ue" sono dodici volte più pericolosi di Quelli italiani : Studio Coldiretti sulla base dei dati Efsa: il numero di alimenti con residui chimici irregolari è stato pari al 4,7 per...

Paolo Brosio naufrago all'Isola. Vent'anni fa Quelli che il calcio aveva previsto tutto : Paolo Brosio costretto ad accendere il fuoco su un'isola deserta? Gli spettatori potranno vederlo dal 24 gennaio nella nuova edizione de L’Isola dei famosi, ma un’anticipazione di tutto ciò era già stata fornita da Quelli che il calcio, esattamente vent’anni fa.Era il 14 marzo 1999 e Fabio Fazio, allora conduttore del programma domenicale di Raidue, spedì il suo inviato di punta in una spiaggia della Sardegna. Qui venne allestito il set ...

Gli utenti over 65 sono Quelli che su Facebook condividono più fake news : La ricerca arriva dagli Stati Uniti e incrocia l'incidenza dell'età nella pubblicazione di notizie false con altri dati come professione e orientamento politico

Le opposizioni : decreto fotocopia a Quelli per Mpd e banche venete : Brunetta di Forza Italia e il Pd insistono sul conflitto d' interessi del premier Conte e lo invitano a riferire in Parlamento -

INFEZIONI DA RICOVERO - ALLARME ANCHE A CESENA/ Su 1825 pazienti sono 133 Quelli affetti da un virus... : La Lega ha lanciato l'ALLARME ospedali per le troppe INFEZIONI nei pazienti ricoverati. Il partito ha contattato la direzione generale dell'Ausl

Quelli che le foibe sono una montatura : Fausto Biloslavo da Trieste Le foibe sono una mezza invenzione, i boia di Tito erano dei bravi ragazzi, che vanno riabilitati e il film dedicato a Norma Cossetto «è pura propaganda fascista». Claudia ...

MIGRANTI : tante ipocrisie. Hanno tutti torto anche Quelli che hanno ragione - Milano Post : Essa segue il corso delle chiacchierate del Bar dello Sport, ne riceve gli impulsi e gli argomenti. E' da un punto di vista elettoralistico, redditizio. Ma è, della democrazia, l'esatto opPosto. ...

Modric - ritratto di un sogno mai tramontato. Il messaggio dell'Inter : caro Luka - noi siamo Quelli che... : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Luka Modric e spiega come il croato, per l'Inter, rappresenti ancora un sogno che potrà realizzarsi in futuro. 'La partenza è per una volta al traguardo. È un giro di ruota per tornare ...

Quelli che hanno cambiato idea sul populismo : L’attore Claudio Santamaria. (foto: Franco Origlia/Getty Images) L’ultimo in ordine di tempo è stato l’attore Claudio Santamaria, che in un’intervista a La Stampa ha detto di essere stato “strumentalizzato” dal grillismo. Salito sul palco di piazza del Popolo al comizio che chiudeva la campagna elettorale di Virginia Raggi – lei avrebbe vinto da lì a poco le elezioni – e anche comparso in un videomessaggio con ...

Freccero : «Luca e Paolo faranno Toninelli a Quelli che il calcio - nessuna epurazione» : 'Ho chiesto a Luca e Paolo di fare la parodia di Toninelli in diretta a 'Quelli che il calcio''. Lo annuncia Carlo Freccero interpellato dall'AdnKronos. 'Questo dimostra - aggiunge il direttore di ...

Rai2 - Freccero : “Luca e Paolo non sono stati epurati - faranno la parodia di Toninelli a ‘Quelli che il calcio'” : “Luca e Paolo sono saldi su Rai2, a Quelli che il calcio, che ha già avuto la conferma con loro alla guida anche per il prossimo anno, liberissimi di prendere in giro chiunque, Toninelli compreso. E me come ospite a parlare di calcio”. A dirlo è il direttore di Rai 2 Carlo Freccero, all’indomani delle polemiche sollevate dal deputato del Pd e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, che lo aveva accusato ...