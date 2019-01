Queen | il regista Rudi Dolezal ricorda gli ultimi anni di Freddie Mercury

Blastingnews

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Quando, nel 1991,fece la sua ultima apparizione nel videoclip di These Are The Days Of Our Lives, l'AIDS l'aveva lasciato scarno e fragile. Intervistato dal New York Post, ilaustriaco, che dell'ultimo video curò la regia,Il comportamento di'Il manager della band, Jim Beach, ha detto che dovevo ridurre il numero di riprese. Manon voleva un trattamento speciale. Se guardi These Are The Days Of Our Lives,recita in piedi anche se era molto addolorato, perché non voleva che nessuno lo sorreggesse o essere di disturbo. Per me, il modo in cui ha gestito la sua malattia in situazioni lavorative del genere, lo ha reso una superstar ancora più grande'.La lotta dicontro l'AIDS non è stata affatto affrontata nel film Bohemian Rhapsody, che ha trionfato al Golden Globe, ripercorrendo solo ...