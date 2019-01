Psg | Rabiot si allena con le riserve | è una mossa del club per spingere alla cessione

Psg - Rabiot retrocesso nella squadra riserve : Il braccio di ferro tra Adrien Rabiot e il Paris Saint Germain continua. Il centrocampista non vuole rinnovare il contratto in scadenza a giugno, ha rotto con la società promettendosi al Barcellona , ...

Rabiot ad un passo dal Barcellona : non va in ritiro - ma il Psg chiede 15 milioni per averlo subito : Adrien Rabiot è in rotta col PSG che però non intende lasciarlo andar via a costo zero nella sessione invernale di calciomercato Adrien Rabiot potrebbe presto unirsi al Barcellona. L’indizio arriva proprio dal PSG, dato che il tecnico dei francesi Tuchel non lo ha convocato per il ritiro in quel di Doha. Un segnale chiaro dunque, ma il club parigino non intende perdere Rabiot a costo zero già a gennaio. Chi lo vuole subito deve ...

Inter - il Psg insiste : vuole Nainggolan al posto di Rabiot (RUMORS) : In casa Inter uno dei giocatori al centro di varie voci nell'ultimo mese è stato sicuramente il centrocampista belga, Radja Nainggolan. Il Ninja ha saltato il big match contro il Napoli a santo Stefano, il 26 dicembre, essendo stato sospeso dalla società dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento (e non era la prima volta) il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona. Una stagione molto travagliata, condizionata anche da alcuni ...

Calciomercato - Rabiot lascia il Psg : il centrocampista in dubbio sulla prossima destinazione : Il centrocampista Rabiot ha la valigia in mano, il calciatore è indeciso per il futuro, due le possibilità, il Barcellona oppure la Premier League. Il manager del calciatore sta valutando tutte le proposte, non vuole sbagliare la prossima destinazione dopo l’avventura altalenante con la maglia del Psg. La mamma-agente svela: “chiunque voglia Adrien, sa chi deve contattare”. La certezza è che Rabiot rappresenta sicuramente ...

Calciomercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...

Calciomercato Juventus - rottura Rabiot-Psg : CR7 vorrebbe il francese per gennaio (RUMORS) : Sono ore molto importanti per il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando per l'acquisto di un centrocampista di alto livello per gennaio. Uno dei nomi caldi è quello di Paul Pogba del Manchester United. Il calciatore francese è molto apprezzato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri e dalla dirigenza juventina, che sarebbe disposta a mettere sul piatto circa ottanta milioni di euro per arrivare al suo cartellino. Ora ...

Calciomercato - Psg e Rabiot ai ferri corti : anche le italiane in corsa per il centrocampista : Il lungo tira e molla tra Rabiot e la dirigenza del Paris Saint Germain si concluso con la rottura tra le due parti: il centrocampista ha deciso di non prolungare il contratto che lo lega ai parigini fino alla prossima estate, dunque si libererà a parametro zero. A comunicarlo è il direttore sportivo del club francese, Antero Henrique, a Yahoo Sport: “Abbiamo deciso di non proseguire nelle trattative per il rinnovo. Le riunioni sono ...

Psg-Rabiot - è rottura. Il d.s. : 'Non rinnoverà. Da ora in panca'. E la Juve... : Antero Henrique, al sito di Yahoo Sport: 'Il giocatore ci ha informato che non intende rinnovare e preferisce andarsene svincolato. Ci sarà così una conseguenza chiara: andrà in panchina a tempo ...