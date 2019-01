Pronostico Barcellona vs Leganes, La Liga 20-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

: #CopaDelRey, il #Barca deve rimontare dopo la sconfitta dell'andata in casa del #LevanteUD. #Messi400 e compagni ri… - larocri76 : #CopaDelRey, il #Barca deve rimontare dopo la sconfitta dell'andata in casa del #LevanteUD. #Messi400 e compagni ri… - camilliadi : Barcellona - Levante Copa del Rey Spagna 17-01-2019: il pronostico - larocri76 : Sarà un impegno agevole per il #Barcellona capolista? -

(Di venerdì 18 gennaio 2019), domenica 20 gennaio. Dopo aver strappato il pass per l’approdo ai quarti di finale di Copa del Rey, ilè pronto a rivolgere nuovamente le proprie attenzioni sul campionato. La squadra allenata da Ernesto Valverde, attualmente a +5 dall’Atletico Madrid, avrà l’occasione di mantenere invariato il distacco oppure di aumentarlo dopo aver conosciuto il risultato dei Colchoneros sul campo dell’Huesca. L’avversario dei campioni di Spagna, però, non è da sottovalutare: al Camp Nou, infatti, arriva ilche all’andata riuscì a battere in rimonta i blaugrana per 2-1.della partita.Come arrivano?Ilè reduce dalla netta vittoria sull’Eibar per 3-0, grazie ad una doppietta di Luis Suárez e alla rete numero 400 di Lionel Messi. Per la formazione di Ernesto Valverde ...