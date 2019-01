Probabili formazioni Serie A | 20^ giornata | gli schieramenti

Cagliari-Empoli - Probabili formazioni : recuperano Pavoletti e Pisacane : CAGLIARI EMPOLI probabili formazioni – Domenica pomeriggio, inizio ore 18.00, la Sardegna Arena di Cagliari riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Rolando Maran e quella di Beppe Iachini. Sarà fondamentalmente uno scontro salvezza anche se visti gli ultimi risultati e la completezza […] L'articolo Cagliari-Empoli, probabili formazioni: recuperano Pavoletti e ...

Spal-Bologna - Probabili formazioni : Soriano e Sansone subito in campo : SPAL BOLOGNA probabili formazioni – Domenica pomeriggio, inizio ore 15.00, lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Luca Semplici e quella di Pippo Inzaghi. Sarà un derby e soprattutto sarà un derby tra pericolanti con tutti i […] L'articolo Spal-Bologna, probabili formazioni: Soriano e Sansone subito in campo proviene da Serie A ...

Frosinone-Atalanta - Probabili formazioni : Gasperini ritrova De Roon : FROSINONE ATALANTA probabili formazioni – Domenica pomeriggio, inizio ore 12.30, lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Marco Baroni e la lanciatissima Atalanta di Gianpiero Gasperini. Una sorta di testa coda del campionato tra una squadra in […] L'articolo Frosinone-Atalanta, probabili formazioni: Gasperini ritrova De Roon ...

Fiorentina-Sampdoria - Probabili formazioni : ballottaggio Muriel – Simeone : FIORENTINA SAMPDORIA probabili formazioni – Domenica pomeriggio, inizio ore 15, lo Stadio Artemio Franchi di Firenze riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Stefano Pioli e i blucerchiati di Marco Giampaolo, uno scontro che visto l’ottimo cammino delle due formazioni è diventato importante […] L'articolo Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni: ...

Probabili formazioni / Inter Sassuolo : problemi in difesa per De Zerbi. Diretta tv e orario - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Sassuolo: orario e Diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici in vista del match di domani, nella 20giornata di Serie A.

Inter-Sassuolo : Statistiche - precedenti e Probabili formazioni : Sabato sera si giocherà al Meazza la prima sfida di campionato del 2019, saranno infatti Inter e Sassuolo a scendere in campo in un S.Siro completamente deserto, dove solo il primo anello sarà riempito con i bambini delle scuole calcio.Inter vs Sassuolo sarà valida per la 20^ giornata di Serie A, scopriamo insieme come le due squadre arrivano al match.Inter e Sassuolo si affrontano a cinque mesi di distanza dalla sfida del Mapei Stadium, che ...

Probabili formazioni 20 giornata : sfida Champions al San Paolo : Probabili formazioni 20 giornata – Dopo la sosta invernale, torna la Serie A che riparte con la Juventus fresca vincitrice della Supercoppa ma soprattutto con il calciomercato invernale ancora in atto. Non è difficile prevedere strascichi. La prima giornata del 2019, peraltro prima del girone di ritorno, inizia sabato 19 alle 15 e si chiude lunedì […] L'articolo Probabili formazioni 20 giornata: sfida Champions al San Paolo proviene ...

Juventus-Chievo - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le Probabili formazioni : Lunedì 21 gennaio (ore 20.30) si giocherà Juventus-Chievo, match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I bianconeri tornano in campo dopo aver vinto la Supercoppa Italiana contro il Milan a Jeddah, la capolista del nostro campionato se la vedrà contro il fanalino di coda: i ragazzi di Massimiliano Allegri vogliono ripartire alla grande dopo aver collezionato 17 vittorie e 2 pareggi nel girone d’andata, Cristiano Ronaldo ...

Fiorentina-Sampdoria - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le Probabili formazioni : Dopo una sosta invernale di tre settimane torna in campo la Serie A 2018-2019 per la ventesima giornata, la prima del girone di ritorno del massimo campionato calcistico italiano. Uno dei match più interessanti del turno sarà sicuramente tra Fiorentina e Sampdoria, che scenderanno in campo allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze domenica 20 gennaio alle ore 15.00, in contemporanea con Spal-Bologna. I padroni di casa toscani non ...

Inter-Sassuolo - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le Probabili formazioni : Tra le gare del ventesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra domani, sabato 19 e lunedì 21 gennaio, c’è l’incontro tra Inter e Sassuolo, in programma proprio domani, sabato 19 alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica con trentanove punti, ed i neroverdi, al momento undicesimi a quota venticinque. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della ...

Napoli-Lazio - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le Probabili formazioni : Domenica 20 gennaio (ore 20.30) si giocherà Napoli-Lazio, incontro valido per la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Paolo andrà in scena il big match di questo turno di campionato che torna protagonista dopo la sosta invernale: la seconda e la quarta della classifica generale si sfidano in un incontro fondamentale per il futuro di entrambe le squadre. I partenopei, attardati di nove punti dalla capolista Juventus, ...

Frosinone-Atalanta - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le Probabili formazioni : Dopo la lunga sosta di inizio anno torna la Serie A TIM, che vedrà in scena il suo ventesimo turno, che tra le altre sfide propone quella tra Frosinone e Atalanta, con i ciociari che al Benito Stirpe cercano riscatto dopo una prima fase di stagione completamente da dimenticare, dove è arrivata appena una vittoria. La sfida si svolgerà domenica 20 gennaio, alle ore 12:30, presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, e sarà trasmessa in esclusiva ...

Cagliari-Empoli - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le Probabili formazioni : Torna la Serie A dopo la lunga pausa invernale e domenica 20 gennaio alle ore 18.00, allo Sardegna Arena andrà in scena uno scontro importante in chiave salvezza tra i padroni di casa del Cagliari e l’Empoli. Cagliari-Empoli: PROGRAMMA E come GUARDARLA IN TV Domenica 20 Gennaio ore 18.00 Cagliari-Empoli La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A; inoltre, per tutti gli abbonati sarà possibile vedere il match su pc, ...

Roma-Torino - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le Probabili formazioni : Sabato 19 gennaio si torna in campo e alle ore 15.00, allo Stadio Olimpico, andrà in scena il confronto valido per il ventesimo turno del campionato di calcio di Serie A tra Roma e Torino. La compagine allenata da Eusebio Di Francesco va in cerca di continuità. Dopo aver ottenuto 3 vittorie nelle ultime 4 partite, i giallorossi sembrano essersi messi in carreggiata per avvicinarsi alla zona Champions League. La formazione capitolina, infatti, ...