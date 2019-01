Priscilla Salerno | attrice di film per adulti | ' Damante ci ha provato con me'

Priscilla Salerno contro Giulia De Lellis : ‘Capisco perché Damante l’ha tradita’ : Ancora una volta Giulia De Lellis alla ribalta: stavolta l’influencer ex Uomini e donne però lo è suo malgrado perché è stata oggetto di un attacco frontale da parte di Priscilla Salerno, di professione pornostar. “Capisco perché Andrea Damante l’ha tradita” le parole che la diva hard ha rivolto alla ex partecipante del Grande Fratello VIP riferendosi alle ben note infedeltà dell’ex tronista, confermate anche dalla ...

Priscilla Salerno in curva sud per supportare i granata : ...il simbolo della nostra città la Salernitana ed omaggiando la Salernitana è come se dedicassi me stessa alla città che mi ha dato le origini e che sempre con amore porto con me in giro per il mondo. ...

Priscilla Salerno attacca Malena : “Non ha futuro nel cinema porno” : Non c’è nessun futuro per la pornostar Malena la Pugliese. Ne è convinta la collega Priscilla Salerno, una tra le star a luci rosse italiane più amate. La diva del cinema per adulti si è sfogata a La Zanzara, incalzata da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, infierendo sulla nuova ‘stella’ del cinema per adulti, concorrente all’Isola dei famosi nel 2017. La Salerno, leghista e convinta salviniana, ha bocciato la 35enne. Non ...