Previsioni meteo | dal 21 gennaio arrivano gli effetti dello stratwarming | pericolo Burian

: #meteo | Ecco le previsioni del tempo per il #18gennaio #ANSA - - Agenzia_Ansa : #meteo | Ecco le previsioni del tempo per il #18gennaio #ANSA - - CentroMeteoITA : Piogge e neve nel weekend, vediamo le previsioni meteo - ForliToday : #Meteo, con la neve si torna a ciaspolare. Possibile FORTE MALTEMPO la prossima settimana -

(Di venerdì 18 gennaio 2019): sono queste le parole chiave utili per comprendere cosa ci aspetta, secondo leeffettuate dagli esperti, a partire da lunedì 212019. Il fenomeno "" in particolare interessa l'intero continente e riguarda un significativo riscaldamento della stratosfera. Le conseguenze sono che andiamo incontro a un notevole abbassamento delle temperature generalmente registrate in questo periodo e leparlano di frequenti impulsi perturbativi nella regione del Mediterraneo, che interessano dunque l'Italia.Tornerà il fenomenoanche sull'Italia? Secondo lequesto è possibile Una delle conseguenze più temute è il ritorno del "" sull'Italia. Abbiamo imparato a conoscerlo negli ultimi anni. Porta tempeste di neve di speciale intensità e le temperature si fanno rigidissime in pochissimo tempo, anche in regioni ...